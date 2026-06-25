Pronóstico del tiempo en Nueva York para este jueves 25 de junio

¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir por las calles de Nueva York este jueves? El pronóstico del clima para las próximas horas en la Gran Manzana marca una temperatura máxima de 81 grados Fahrenheit (27ºC) y una mínima de 66 grados Fahrenheit (19ºC). Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Ésta puede ser tu próxima duda y también contamos con respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 25% durante el día y del 98% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su lado, será del 12% en el transcurso del día y del 54% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 4.35 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 05:26 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 20:31 h. En total habrá 15 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevén cielos cubiertos con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas se moverán entre los 68 y los 82 grados Fahrenheit (20 y 28 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 68% por la mañana, 81% por la tarde y 68% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.