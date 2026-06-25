Rescatan a tres niños que permanecían atrapados bajo escombros tras los terremotos en Venezuela

Tres niños fueron hallados y extraídos con vida de los escombros de un edificio residencial que colapsó en la ciudad costera de La Guaira, localidad representa una de las regiones con mayores niveles de afectación estructural tras los dos movimientos telúricos de 7.1 y 7.5 que impactaron al territorio venezolano este miércoles.

La localización y extracción requirió el despliegue de cuerpos de bomberos, servicios de emergencia y especialistas en estructuras colapsadas. Los equipos técnicos ejecutaron maniobras manuales y mecánicas durante varias horas continuas para acceder al espacio donde permanecían confinados los menores de edad.

Los organismos de respuesta inmediata conservan activos los protocolos de remoción y búsqueda en el perímetro, debido a la posibilidad de registrar más ciudadanos atrapados bajo los fragmentos de la edificación.

Balance de infraestructura y daños generales

Los informes preliminares de los cuerpos de seguridad locales indican que el evento sísmico ocasionó el derrumbe total y parcial de múltiples viviendas, fallas generalizadas en el suministro de energía eléctrica y averías severas en la infraestructura pública de distintas comunidades.

La actividad tectónica en las regiones afectadas se mantiene en desarrollo. De acuerdo con las mediciones oficiales del Estado, se han verificado un total de 30 réplicas secundarias con posterioridad a los dos sismos principales.

Datos actualizados de víctimas

La magnitud del impacto humano fue actualizada por las autoridades nacionales. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó de manera oficial que la cifra de fallecidos asciende a 164 personas, mientras que la cantidad de heridos documentados es de 971 ciudadanos.

Esta cuantificación modifica el reporte inicial presentado por los centros de atención de emergencias durante las primeras horas de la contingencia, el cual estimaba un saldo preliminar de 32 víctimas fatales y un aproximado de 700 personas lesionadas en todo el territorio nacional. Los operativos de asistencia médica y evaluación de daños estructurales continúan desplegados en las zonas vulnerables.

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