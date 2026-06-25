¿Vale la pena ir a la universidad? Las carreras que sí recuperan la inversión… y las que no

Elegir una carrera universitaria puede marcar una diferencia de millones de dólares a lo largo de la vida laboral de una persona. Mientras un graduado en ingeniería puede recuperar el costo de su educación en apenas tres años, alguien que estudia Bellas Artes podría tardar hasta 18, según un análisis del Centro de Educación y la Fuerza Laboral (CEW) de la Universidad de Georgetown.

Sin embargo, acceder a un título de este nivel es igual de costoso en cualquier rama. El costo total de una carrera de cuatro años en una universidad pública supera los $100,000 dólares en promedio.

Por ello, elegir correctamente la profesión y conocer el retorno de inversión de cada carrera es cada vez más importante antes de asumir un gasto tan alto. La diferencia entre elegir la carrera más rentable y la menos rentable puede representar más de $3.4 millones en ingresos a lo largo de la vida laboral.

La carrera importa más que la universidad a elegir

El debate de si ir a la universidad o no está más vigente que nunca, pero en 2026 tiene una respuesta matizada: depende fundamentalmente de lo que se estudie, y en segundo lugar, de cuánto cuesta la institución.

Según el análisis de Georgetown CEW de 2021, los graduados universitarios ganan en promedio $1.2 millones de dólares más que los egresados de preparatoria a lo largo de su vida laboral. En términos anuales, eso equivale a $32,000 dólares adicionales por año, de acuerdo con estimaciones del sector.

Pero ese promedio esconde una brecha enorme. Mientras las carreras de mayor rendimiento generan un excedente de más de un millón de dólares sobre el diploma de preparatoria, las de menor rendimiento generan apenas $320,000 y con un plazo de recuperación de hasta 20 años.

Las carreras que recuperan la inversión más rápido

De acuerdo con el informe College ROI by Major 2026 de CollegeHelpGuide, basado en datos de Georgetown CEW y PayScale, estas son las carreras con mejor retorno de inversión:

Ingeniería : excedente de $1,100,000 en vida laboral; recuperación en ~3 años; salario a mitad de carrera: $120,000

: excedente de en vida laboral; recuperación en ~3 años; salario a mitad de carrera: Ciencias de la computación : excedente de $1,050,000 ; recuperación en ~3 años; salario medio: $115,000

: excedente de ; recuperación en ~3 años; salario medio: Negocios y administración : excedente de $1,030,000 ; recuperación en ~8 años; salario medio: $95,000

: excedente de ; recuperación en ~8 años; salario medio: Ciencias de la salud (enfermería, terapia ocupacional): excedente de $960,000 ; recuperación en ~5 años

(enfermería, terapia ocupacional): excedente de ; recuperación en ~5 años Matemáticas y estadística: excedente de $930,000; recuperación en ~4 años

Para los estudiantes que pertenecen a comunidades hispanas que buscan movilidad económica rápida, las carreras de salud tienen una ventaja adicional: hay programas de colegios comunitarios que permiten obtener títulos de asociado en enfermería o higiene dental con costos mucho menores y salarios de entrada competitivos.

El costo de la institución lo cambia todo

Otro punto definitivo en esta elección es la institución que los estudiantes eligen: Un título en Filosofía de una universidad pública con costo total de $40,000 tiene retorno positivo en menos de 10 años. El mismo título en una universidad privada que cuesta $200,000 puede que no se recupere nunca.

Anthony P. Carnevale, director del CEW de Georgetown, ha señalado consistentemente que el mayor determinante del retorno universitario no es el nombre de la institución, sino la combinación de especialidad y costo neto de asistencia. Es decir, importa más lo que estudias y cuánto pagas que el lugar donde estudias.

Por su parte, un informe de USA Today, publicado este jueves 25 de junio, confirma que 15 años después de la matrícula, el graduado promedio acumuló $533,151 en ingresos frente a $432,996 de quien no fue a la universidad, una ventaja de aproximadamente $100,000.

¿Por qué estas condiciones educativas golpean más a los estudiantes hispanos?

El 70% de los hispanos que solicitan créditos estudiantiles tiene que posponer otras decisiones financieras importantes (comprar casa, ahorrar para el retiro), según una encuesta de Bankrate citada por el portal Education Data Initiative.

El saldo mediano de deuda estudiantil para graduados hispanos es de $26,460 dólares, menor que el de otros grupos. Esto se debe a que los latinos tienden a ser más conservadores al pedir préstamos. Sin embargo, 12 años después de iniciar sus estudios, el hispano promedio aún debe el 83% de su deuda original, frente al 65% de los egresados blancos, una señal de que los salarios obtenidos no les permiten acelerar el pago de sus deudas.

Elegir la carrera equivocada incrementa ese problema durante décadas.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el costo de los préstamos estudiantiles

¿Vale la pena ir a la universidad en 2026?

En términos generales, sí: un título universitario genera $1.2 millones más en ingresos de por vida que un diploma de preparatoria. Pero la diferencia entre carreras es mayor que la diferencia entre ir o no ir a la universidad.

¿Cuáles son las carreras con mejor retorno de inversión?

Ingeniería, ciencias de la computación, enfermería y matemáticas encabezan los rankings por recuperación de inversión (3–5 años) y excedente de ingresos de por vida (más de $900,000).

¿Cuánto tarda en pagarse una carrera universitaria?

Depende de la especialidad y del costo de la institución. Ingeniería en una universidad pública: 3 años. Bellas artes en una universidad privada: hasta 18 años, si alguna vez se recupera.

¿Sirve de algo ir a un colegio comunitario primero?

Sí. El camino 2+2 (dos años en colegio comunitario y luego transferencia a una universidad de cuatro años) es frecuentemente el de mayor retorno para estudiantes que no asisten a instituciones de élite, especialmente en enfermería e informática.

¿Qué pasa si ya elegí una carrera de bajo retorno?

Minimizar la deuda es clave. Los programas de Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF) permiten a trabajadores de gobierno y organizaciones no lucrativas cancelar saldos después de 10 años de pagos calificados.

Conclusión

Antes de contratar un crédito estudiantil, las preguntas clave son: ¿vale la pena esta carrera, en esta institución y con esta deuda? Para los jóvenes hispanos que forman parte de la primera generación en graduarse, la diferencia entre una decisión informada y una tomada por inercia puede convertirse en décadas de pagos mensuales que retrasan la compra de una casa, formar una familia o el inicio de un negocio propio.

La buena noticia es que los datos para tomar una decisión informada existen y son accesibles. La mala: casi nadie los revisa antes de firmar un préstamo.

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