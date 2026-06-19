Gobierno baja 1% los intereses de préstamos estudiantiles: cómo ahorrar antes del 30 de septiembre

El Departamento de Educación (ED) de Estados Unidos anunció una reducción temporal de 1% en la tasa de interés de los préstamos estudiantiles federales para quienes se inscriban en pagos automáticos (autopay) a partir del 1 de julio de 2026.



Para un prestatario con un crédito de pregrado a la tasa actual de 6.518%, el interés bajaría a 5.518% durante los próximos dos años. El ahorro dependerá del saldo pendiente.



Una persona que debe $30,000 podría evitar cientos de dólares en intereses cada año. Sin embargo, quienes no se inscriban antes del 30 de septiembre de 2026 perderán la oportunidad de acceder a la reducción temporal.

Un 1% que puede significar cientos de dólares en ahorros al año

La reducción suena pequeña. No lo es. Según el ED, quienes ya están inscritos en autopay actualmente reciben un descuento de 0.25%. Con la nueva medida, ese descuento subirá al 1% total, sin necesidad de hacer ningún trámite extra.



Para quienes aún no están inscritos, el beneficio completo del 1% estará disponible para quienes se registren antes del 30 de septiembre. La reducción estará vigente desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2028, es decir, exactamente un periodo de dos años.



En términos prácticos: un préstamo de $30,000 con tasa de 6.518%, esta reducción se traducirá en más de $200 dólares al año que dejan de sumarse a la deuda.

¿Quiénes califican para esta reducción temporal?

No todos los prestatarios pueden acceder a esta reducción. La medida aplica exclusivamente a quienes tienen préstamos federales directos originados después del 1 de julio de 2012.



Los grupos que califican incluyen:

Prestatarios ya inscritos en autopay : no necesitan hacer nada; la reducción adicional se aplicará automáticamente

: no necesitan hacer nada; la reducción adicional se aplicará automáticamente Prestatarios no inscritos en autopay : deben registrarse antes del 30 de septiembre de 2026

: deben registrarse antes del 30 de septiembre de 2026 Prestatarios inscritos en el plan SAVE (actualmente suspendido): primero deben elegir un plan de pago vigente a partir del 1 de julio y luego inscribirse en autopay

(actualmente suspendido): primero deben elegir un plan de pago vigente a partir del 1 de julio y luego inscribirse en autopay Prestatarios en incumplimiento (“default”): pueden acceder al beneficio una vez que regularicen su situación, generalmente mediante consolidación del préstamo

Quedan excluidos los préstamos privados y los préstamos federales anteriores a julio de 2012.

El contexto: mora en préstamos alcanza su nivel más alto en 6 años

Esta medida no surge en el vacío. El ED reconoció abiertamente que la motivación de esta medida temporal es enfrentar el alza en las tasas de incumplimiento, que se encuentran en su nivel más alto en 6 años.



La deuda estudiantil federal en Estados Unidos se acerca a los $2 billones de dólares, y más de 3.6 millones de prestatarios ya están en algún nivel de default, según datos del ED expuestos a embargos de hasta el 15% de su salario neto y retenciones del 100% de su reembolso de impuestos.



Para las familias hispanas, que están entre los grupos más afectados por esta deuda, la reducción de intereses representa una oportunidad concreta para normalizar sus créditos, pero solo si actúan a tiempo.

Lo que debes hacer ahora mismo

El gobierno no enviará recordatorios personalizados. La responsabilidad de inscribirse es del prestatario. Pasos concretos:

Entra a studentaid.gov y verifica el estado de tu préstamo y si es un préstamo directo federal emitido después de julio de 2012

y verifica el estado de tu préstamo y si es un préstamo directo federal emitido después de julio de 2012 Contacta a tu administrador de préstamos (servicer) para confirmar que puedes inscribirte en autopay

para confirmar que puedes inscribirte en autopay Inscríbete en autopay antes del 30 de septiembre de 2026 para asegurar el descuento de 1% durante dos años

para asegurar el descuento de 1% durante dos años Si estás en el plan SAVE , elige un nuevo plan antes del 1 de julio; de lo contrario, no podrás acceder a este beneficio

, elige un nuevo plan antes del 1 de julio; de lo contrario, no podrás acceder a este beneficio Si estás en default, llama al ED al 1-800-621-3115 para explorar opciones de consolidación

La cita que resume la crisis por deuda estudiantil

Según el Departamento de Educación, el objetivo de la medida es incentivar que los prestatarios paguen sus préstamos a tiempo y mejorar la salud del portafolio de deuda federal, en un contexto de mora creciente y presión financiera para millones de familias.



Nicholas Kent, subsecretario de Educación, afirmó: “Este incentivo temporal está diseñado para ayudar a los prestatarios a reducir sus saldos más rápidamente, aprovechar al máximo los nuevos beneficios de reembolso, mantenerse en camino hacia oportunidades de cancelación de préstamos y fortalecer la salud general de la cartera federal de préstamos estudiantiles.”



La Federación Estadounidense de Maestros (AFT) ha reiterado en comunicados recientes que cualquier reducción de intereses es un alivio bienvenido, pero advierte que el sistema de préstamos estudiantiles todavía requiere reformas profundas para proteger a los prestatarios a largo plazo, especialmente a quienes trabajan en el sector público y en la educación.



Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la reducción de intereses en préstamos estudiantiles 2026

¿Cuándo empieza la reducción de intereses del 1%?

La reducción entra en vigor el 1 de julio de 2026 y se extiende hasta el 30 de junio de 2028. Quienes ya están en autopay la recibirán automáticamente desde esa fecha.



¿Tengo que hacer algún trámite si ya pago en autopay?

No. Si ya estás inscrito en autopay, tu administrador de préstamos aplicará la reducción adicional de 0.75% de forma automática, llevando el total del descuento al 1%.



¿Hasta cuándo puedo inscribirme para recibir el beneficio?

El plazo para registrarse en autopay y calificar para la reducción es el 30 de septiembre de 2026. Después de esa fecha, se pierde la posibilidad de acceder al descuento durante este período.



¿La medida aplica a todos los préstamos estudiantiles federales?

No. Solo aplica a préstamos federales directos emitidos después del 1 de julio de 2012. Los préstamos privados y los federales más antiguos no califican.



¿Qué pasa si estoy en el plan SAVE?

Los prestatarios en el plan SAVE, actualmente suspendido, deben elegir un plan alternativo vigente, como el IBR o el nuevo RAP, antes del 1 de julio para poder acceder al beneficio.



¿Cuánto puedo ahorrar concretamente?

Depende de tu saldo. Un préstamo de $30,000 a tasa de 6.518% bajaría a 5.518%, lo que puede representar más de $200 dólares al año en intereses que dejan de acumularse.

Conclusión

La reducción temporal de intereses es real y el ahorro puede ser tangible, pero tiene fecha de vencimiento. Quienes no actúen antes del 30 de septiembre perderán dos años de alivio financiero en un momento en que la deuda estudiantil sigue presionando el presupuesto familiar.



Con la deuda federal acercándose a los $2 billones y miles de familias en situación de mora enfrentando consecuencias cada vez más severas, esta reducción podría ser la última oportunidad de alivio antes de un sistema que, a partir de 2028, volverá a sus condiciones originales.



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