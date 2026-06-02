Adolescentes enfrentan un mercado laboral más complicado para empleos de verano

Los adolescentes que buscan trabajo durante las vacaciones de verano podrían enfrentar en 2026 el mercado laboral más complicado de las últimas décadas, de acuerdo con proyecciones que anticipan una caída histórica en las contrataciones para este sector de la población.



Un informe de Challenger, Gray & Christmas estima que alrededor de 790,000 jóvenes conseguirán empleo entre mayo y julio de este año, una cifra inferior a la registrada en 2025. De confirmarse esta tendencia, sería el nivel más bajo de contratación de adolescentes desde 1948, cuando comenzaron a recopilarse estos registros en Estados Unidos.



La disminución de vacantes ya se refleja en una mayor competencia por los puestos disponibles. En Cape Cod, Massachusetts, la heladería Sundae School Homemade Ice Cream recibió cientos de solicitudes para cubrir apenas 50 empleos temporales durante el verano, según reportó The Wall Street Journal.

Reducen contrataciones de adolescentes en verano

Aunque algunos trabajos estacionales siguen disponibles, las industrias que tradicionalmente emplean a estudiantes de secundaria han reducido su ritmo de contratación. Kory Kantenga, jefe de economía para las Américas de LinkedIn, señaló que los jóvenes deben prepararse para competir por un número menor de oportunidades laborales.



Entre los factores que explican esta situación se encuentran la inflación, el aumento de los precios del combustible y la desaceleración del mercado laboral. Según Challenger, estos elementos han afectado tanto a las empresas como a los consumidores, lo que ha llevado a muchos empleadores a limitar nuevas contrataciones.

Sector restaurantero de los más afectados

Los sectores minorista y restaurantero figuran entre los más afectados. Datos de LinkedIn muestran que la contratación de vendedores en comercios ha caído 30% en comparación con el año anterior, mientras que las contrataciones en restaurantes registraron una disminución de 5%.



La situación representa un desafío adicional para pequeños negocios familiares, que suelen depender de trabajadores temporales durante la temporada alta. Ante márgenes de ganancia más reducidos, muchos empleadores optan por esperar una mayor demanda antes de ampliar sus plantillas.



Pese al panorama adverso, algunos sectores continúan generando oportunidades para los jóvenes.



LinkedIn reportó un aumento de 30% en la contratación de monitores de campamento durante el último año, además de un crecimiento de 10% en puestos de anfitrión y camarero en restaurantes.



El informe de Challenger también indica que algunas regiones podrían registrar una mayor demanda de trabajadores adolescentes debido a la escasez de mano de obra en actividades como agricultura, hostelería y restauración.



Mientras tanto, los indicadores de desempleo juvenil continúan en ascenso. La tasa de desempleo entre personas de 16 a 19 años pasó de 13% a 14.4% a mediados de mayo, por encima de los niveles observados entre 2021 y 2022.

Ir más allá de empleos tradicionales

Ante este escenario, especialistas recomiendan a los estudiantes ampliar su búsqueda más allá de los empleos tradicionales, presentar solicitudes con anticipación y fortalecer sus herramientas de búsqueda laboral. También sugieren aprovechar oportunidades que permitan adquirir experiencia y desarrollar habilidades transferibles para futuros empleos.



De acuerdo con Challenger, iniciar el proceso de búsqueda lo antes posible, establecer redes de contacto, mejorar el currículum y prepararse para entrevistas puede marcar la diferencia en un verano que perfila como uno de los más competitivos para los adolescentes que buscan ingresar al mercado laboral.

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