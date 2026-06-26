Demandan a Walmart, BP y 7-Eleven por usar IA para aumentar el precio de la gasolina hasta 30 centavos por galón

Llenar el tanque en una estación de Walmart, BP o 7-Eleven en California pudo tener un costo mucho más alto, durante años. Una demanda federal presentada esta semana acusa a las tres compañías y a otras cadenas de utilizar un sistema de inteligencia artificial para coordinar ilegalmente los precios de la gasolina en más de 1,700 estaciones de servicio, lo que habría elevado el costo del combustible hasta 30 centavos por galón.

Según los demandantes, cada centavo adicional representa alrededor de $134 millones al año pagados por el bolsillo de los automovilistas, de manera innecesaria.

La IA que fija el precio sin que nadie la regule

El sistema señalado se llama Kalibrate Fuel Pricing, un programa de inteligencia artificial con sede en Manchester, Inglaterra, que opera en más de 70 países y que, según la demanda colectiva presentada el lunes 22 de junio ante el Tribunal Federal del Distrito Este de California, se convirtió en “el sistema nervioso central de una conspiración para eliminar la competencia de precios entre gasolineras”.

Este software se conecta directamente a los surtidores y letreros de precios de las estaciones, ajustando tarifas de forma automática, sin intervención humana. Según la demanda, Kalibrate no solo coordina precios altos, también desalienta a sus usuarios de bajar el precio respecto a la competencia, advirtiendo que hacerlo provocaría una “espiral descendente” que afectaría las ganancias del sector.

En términos prácticos: el sistema sustituye reuniones entre los diferentes concesionarios o hacer llamadas telefónicas para acordar precios. El algoritmo lo hace por ellas.

¿Cuánto paga de más una familia por la gasolina en California?

Los números de la operación de este sistema en California duelen. El promedio nacional de gasolina regular se ubica en $3.90 por galón a finales de junio de 2026, según AAA. En California, ese promedio sube hasta $5.51, casi dos dólares por encima del resto del país, y en algunas zonas del estado llegan hasta $7 por galón.

La demanda señala que en los mercados donde Kalibrate opera, los precios suben un promedio de 6 centavos por galón, con picos de hasta 30 centavos adicionales. Para una familia que llena el tanque dos veces por semana, ese cargo adicional puede representar entre $50 y $250 dólares adicionales al año, dependiendo de la zona.

Ante la gravedad de estos daños en las finanzas de los consumidores, los demandantes buscan representar a todos los conductores californianos que compraron gasolina en estaciones que usan Kalibrate desde junio de 2022.

Los acusados: gigantes con más de 1,700 estaciones

La demanda señala a BP, Speedway, EG America, Walmart, Albertsons, Marathon, Circle K y 7-Eleven, que en conjunto operan más de 1,700 gasolineras en California.

Ninguna de las empresas ha emitido una postura oficial sobre la acusación en su contra ni ha respondido a solicitudes de información realizadas por Associated Press.

“Como la tecnología ha avanzado, también lo han hecho los mecanismos disponibles para que los competidores fijen precios sin los puros, el humo ni el cuarto”, indica textualmente la demanda, en referencia a las conspiraciones empresariales del pasado.

Una ley nueva que abre la puerta a este tipo de demandas

Este caso no habría sido posible hace un año. En octubre de 2025, California amplió su Ley Cartwright, la principal norma antimonopolio del estado, mediante la Asamblea Legislativa 325 (AB 325), firmada por el gobernador demócrata Gavin Newsom, que expresamente prohíbe el uso de algoritmos para la fijación de precios.

La demanda es solamente una muestra de una ola más amplia de litigios contra empresas tecnológicas acusadas de encarecer precios en algunos sectores. El Departamento de Justicia ya llegó a acuerdos el año pasado con RealPage, acusada de inflar rentas mediante algoritmos, y con Agri Stats, señalada por manipular precios en la industria cárnica.

“Kalibrate promete que si las gasolineras ceden sus decisiones de precios al software, podrán evitar competir con otras estaciones del área y cobrar precios más altos a los consumidores”, cita textualmente la demanda. En la práctica, las cadenas coordinan precios al alza sin arriesgar perder clientes ante competidores más baratos, porque todos operan bajo el mismo sistema.

Lo que puedes hacer para comprar gasolina en California

Verifica qué marca opera la gasolinera donde recargas: BP, Walmart, 7-Eleven, Albertsons, Circle K, Marathon y Speedway están nombradas en la demanda

opera la gasolinera donde recargas: BP, Walmart, 7-Eleven, Albertsons, Circle K, Marathon y Speedway están nombradas en la demanda Consulta GasBuddy o AAA para comparar precios en tiempo real antes de cargar

para comparar precios en tiempo real antes de cargar Documenta tus recibos desde junio de 2022: los demandantes en acciones colectivas necesitan probar compras en las estaciones afectadas

desde junio de 2022: los demandantes en acciones colectivas necesitan probar compras en las estaciones afectadas Considera estaciones independientes o cooperativas locales no vinculadas a los demandados

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los precios inflados de la gasolina en California

¿Qué es Kalibrate y cómo funciona exactamente?

Kalibrate Fuel Pricing es un software de IA que se conecta directamente a los surtidores y señalizaciones digitales de las gasolineras para ajustar precios de manera automática, usando datos de volumen, costos y comportamiento de la competencia. Opera en más de 70 países.

¿Cuánto dinero podrían recuperar los conductores si ganan la demanda?

La demanda señala daños por cargos pagados desde junio de 2022. El cálculo sugiere un centavo extra por galón ($134 millones anuales en California).

¿Es ilegal usar algoritmos para fijar precios en California?

Desde enero de 2026, sí. La Asamblea Legislativa 325 (AB 325) amplió la Ley Cartwright para prohibir expresamente el uso de algoritmos en la coordinación de precios entre competidores. Esta ley es la base legal de la demanda actual.

¿Cuáles son las estaciones afectadas en California?

Los demandados incluyen BP, Speedway, EG America, Walmart, Albertsons, Marathon Petroleum, Circle K y 7-Eleven, con más de 1,700 gasolineras en total en el estado.

¿Hay casos similares en otros sectores?

Sí. El Departamento de Justicia llegó a acuerdos en 2025 con RealPage (alquileres) y Agri Stats (precios de carne), ambas acusadas de usar algoritmos para coordinar precios al alza.

¿Pueden sumarse conductores de otros estados a esta demanda?

Por ahora, la demanda está limitada a conductores de California. Sin embargo, si los tribunales encuentran méritos en el caso, podría sentar un precedente para litigios similares en otros estados.

Conclusión

Si este caso prospera, California podría convertirse en el primer estado en obtener una sentencia que prohíba el uso de software algorítmico para coordinar precios en gasolina, y en el modelo legal que otros estados adopten para impedir el mismo tipo de prácticas en renta, alimentos y otros bienes esenciales.

Para millones de conductores hispanos que dependen del automóvil para trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o simplemente sobrevivir en un estado donde el transporte público es insuficiente, la pregunta es cuánto han pagado de más y desde cuándo.

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