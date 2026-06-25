El indicador de inflación favorito de la Fed alcanza su nivel más alto en tres años: estas son las consecuencias en tu bolsillo

Las familias en Estados Unidos enfrentan un panorama de costos más altos para comprar alimentos, pagar la renta o financiar una vivienda. Este jueves 25 de junio, la Oficina de Análisis Económico (BEA) informó que el índice de gastos de consumo personal (PCE), el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal (Fed), aumentó 4.1% anual en mayo, su nivel más alto desde abril de 2023.

Este dato refuerza la posibilidad de que la Fed mantenga una política monetaria restrictiva por más tiempo, lo que se traduce en créditos, hipotecas y tarjetas de crédito más caros para millones de consumidores.

Algunas estimaciones indican que muchas familias ya destinan hasta $250 dólares más al mes para cubrir los mismos gastos básicos que hace un año. Con este repunte del índice PCE, aumenta la incertidumbre sobre cuándo podrán bajar las tasas de interés y aliviar el costo del crédito. Los mercados financieros estiman que hay una probabilidad del 50% de que la Fed suba las tasas de interés en septiembre.

Lo que la cifra no dice, pero se resiente en tu cartera

El PCE es mucho más que un índice abstracto, refleja los incrementos de precios como gasolina, renta, comida y deuda. El índice subyacente, que excluye energía y alimentos para medir la tendencia estructural de los precios, también escaló al 3.4% interanual en mayo, el mayor incremento desde octubre de 2023, muy por encima de la meta del 2% que persigue la Reserva Federal.

Para las comunidades hispanas, esa diferencia es particularmente dura. Según datos del informe Consumer Checkpoint del Bank of America Institute, los hogares están gastando entre $150 y $250 dólares más al mes respecto al 2025, para poder cubrir el costo de los mismos productos que compraban hace un año, no porque consuman más.

Ocho de cada diez hogares latinos en Nueva York no alcanzan a cubrir el umbral del costo de vida, de acuerdo con un análisis de Infobae de abril de 2026.

La gasolina y la guerra: el origen del alza

La escalada inflacionaria en la economía estadounidense tiene un detonante claro: el conflicto armado con Irán que estalló a finales de febrero de 2026. El bloqueo en el Estrecho de Ormuz disparó los precios del petróleo y arrastró de manera colateral la gasolina, los alimentos procesados, el transporte y casi todo lo que requiere logística.

Según estimaciones de Parkview Capital Group, el precio promedio nacional de la gasolina subió un 12.3% solo en abril, y desde el inicio del conflicto ha acumulado un alza de más del 50%.

Ahorros en caída libre: una señal de alarma

Mientras los precios suben, el ahorro de los hogares también se ha desplomado. La tasa de ahorro personal cayó al 2.6% en abril, desde el 3.2% de marzo, el nivel más bajo desde junio de 2022.

La explicación es clara: los estadounidenses están recurriendo a sus ahorros para pagar el supermercado y la gasolina.

Sin embargo, esta medida solo ayuda a atender una situación de emergencia, pero es un patrón que no puede sostenerse indefinidamente.

La Fed en una encrucijada

En su reunión del 16 y 17 de junio, la Fed mantuvo su tasa de referencia sin cambios en un rango de 3.5% y 3.75%, por cuarta vez consecutiva.

Pero el debate interno se está endureciendo. La gobernadora Lisa Cook advirtió que está “preparada para subir las tasas” si la inflación no cede en tiempo razonable. Por su parte, el gobernador Chris Waller, antes considerado uno de los más moderados del comité, reconoció que la inflación es ya su prioridad número uno.

¿Cómo responden las familias hispanas a esta situación?

Ante estas condiciones económicas, las comunidades latinas están adoptando estrategias de sobrevivencia financiera cotidiana. Infobae ha documentado algunos testimonios de hogares en Florida y otros estados.

Entre las medidas más comunes:

Reducir viajes en auto : cargar solo medio tanque, concentrar trámites en un solo día

: cargar solo medio tanque, concentrar trámites en un solo día Ajustar la despensa : optar por marcas más baratas, hacer listas estrictas, espaciar las compras

: optar por marcas más baratas, hacer listas estrictas, espaciar las compras Buscar ingresos extra : trabajo adicional o ‘side gigs’ para compensar el alza de precios

: trabajo adicional o ‘side gigs’ para compensar el alza de precios Compartir transporte : el ‘carpool’ y el transporte público ganan terreno

: el ‘carpool’ y el transporte público ganan terreno Recortar suscripciones: auditar pagos fijos para identificar gastos prescindibles

Stephanie James, residente de Fort Lauderdale, resumió la situación: “Tengo dos hijos, y hace que sea muy difícil vivir: la gasolina ha subido, la comida ha subido”.

Lo que puede pasar si la Fed sube las tasas

Si el pronóstico se confirma, una subida de tasas en septiembre significaría créditos más caros para casi todo.

Hipotecas : las tasas fijas a 30 años subirían, golpeando a quienes buscan comprar o refinanciar casa

: las tasas fijas a 30 años subirían, golpeando a quienes buscan comprar o refinanciar casa Tarjetas de crédito : los intereses sobre saldos pendientes, ya altos, seguirían escalando

: los intereses sobre saldos pendientes, ya altos, seguirían escalando Préstamos de auto : cuotas mensuales más elevadas en un momento en que la gasolina ya consume más del presupuesto

: cuotas mensuales más elevadas en un momento en que la gasolina ya consume más del presupuesto Negocios pequeños: el crédito más caro frena la inversión en los negocios familiares hispanos

El presidente y COO de Goldman Sachs, John Waldron, advirtió recientemente que: “La inflación es probablemente el mayor elemento de riesgo. Es la que más me preocupa personalmente”.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la inflación en mayo de 2026

¿Qué es el índice PCE y por qué importa?

Es el indicador de inflación que la Reserva Federal usa para tomar decisiones sobre tasas de interés. Cuando sube, la Fed puede seguirlo para enfriar la economía, lo que encarece los créditos.

¿Cuál es la relación entre la inflación alta y la guerra con Irán?

El conflicto interrumpió el suministro de petróleo en el Estrecho de Ormuz, encareciendo el precio de los energéticos globalmente. Eso impacta gasolina, transporte, manufactura y alimentos.

¿Cuánto más están gastando las familias en promedio?

Según el Bank of America Institute, entre $150 y $250 dólares adicionales al mes, solo para mantener el mismo nivel de consumo básico que un año antes.

¿La Reserva Federal va a subir las tasas en 2026?

La Fed mantiene las tasas pausadas por ahora, pero los mercados asignan un 50% de probabilidad a un alza de 0.25 puntos en septiembre si la inflación no cede.

¿Qué pueden hacer las familias hispanas para protegerse?

Expertos recomiendan revisar los gastos fijos, reducir deuda en tarjetas antes de que suban las tasas, explorar ingresos adicionales y apoyarse en programas de asistencia alimentaria.

¿Cuándo se espera que baje la inflación?

El vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, espera que la inflación ceda más adelante en el año si se disipan los efectos del conflicto con Irán, aunque reconoció que persisten los riesgos de un alza.

Conclusión

El reporte PCE de mayo es la señal de que el dinero en el bolsillo de las familias hispanas rinde menos cada mes, y que el alivio no llegará pronto.

Si la inflación sigue escalando y el conflicto en Oriente Medio no se resuelve definitivamente, la Reserva Federal podría subir las tasas antes de que termine el año, un movimiento que generaría una nueva ola de encarecimiento del crédito justo cuando las familias ya tienen los ahorros en mínimos de cuatro años. El escenario actual no es de una recuperación gradual: es de decisiones difíciles, cotidianas y urgentes.

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