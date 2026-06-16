Petróleo se desploma tras anuncio de acuerdo con Irán: ¿cuándo bajará la gasolina en EE. UU.?

Una familia que llena el tanque dos veces por semana en Nueva York ha pagado hasta $1.50 más por galón desde que comenzó la tensión con Irán a finales de febrero. Este lunes, por primera vez en meses, los mercados recibieron una señal de alivio: el petróleo Brent cayó más de 5% tras el anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, que había entorpecido el tránsito de una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo.

La caída del crudo abre la puerta a precios más bajos en las gasolineras de Estados Unidos, aunque el alivio no será inmediato. Analistas advierten que la reducción podría tardar incluso meses en reflejarse en las estaciones de servicio, mientras los inversionistas también evalúan qué efecto tendrá el descenso de los precios de la energía sobre la inflación y la próxima decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal.

El acuerdo que sacudió favorablemente los mercados energéticos

El presidente Donald Trump anunció este domingo, 15 de junio de 2026, que el acuerdo de paz con Irán ya fue firmado y que el estrecho de Ormuz quedará “completamente abierto” antes del viernes 19 de junio, cuando está programada la ceremonia oficial en Suiza. La diferencia de este anuncio (de los casi 40 que ha hecho Trump al respecto), es que fue ratificado por el gobierno de Irán.

Por ello, esta noticia fue relevante para todos los mercados. Los futuros del crudo respondieron de inmediato. El West Texas Intermediate (WTI) retrocedió un 5.6% para cotizar en $80.16 por barril, mientras que el Brent del Mar del Norte bajó un 4.1% hasta $83.77, el nivel más bajo desde los primeros días del conflicto.

El precio actual del petróleo es razonablemente menor que los picos alcanzados en semanas anteriores. En mayo, cuando las negociaciones permanecían estancadas, el barril Brent se cotizaba en $108 dólares.

La gasolina: los precios bajarán, pero no por el momento

El precio promedio nacional de la gasolina en EE.UU. se ubica en $4.065 por galón según la AAA al 15 de junio de 2026, más de un dólar por galón respecto al precio que tenía en diciembre de 2025, de $3.02 en promedio. Este aumento empujó los precios de los energéticos y una gran cantidad de productos básicos, impactando en la inflación del país, que se situó en 4.2% en mayo.

En los futuros de gasolina, el precio ya cayó a $2.95 por galón el 15 de junio, un descenso del 3.36% en un día y del 21% en el último mes. Sin embargo, ese precio en los mercados financieros tardará entre dos y cuatro semanas en reflejarse en las estaciones de servicio reales.

Para los conductores hispanos del área de Nueva York, cuya gasolina promedia $4.24 por galón, y la premium supera los $4.92, según la EIA al 15 de junio, este ajuste a la baja es urgente.

¿Por qué la bajada de precios tardará tanto tiempo?

La Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió desde mayo que la recuperación en el suministro del petróleo mundial tomará de tres a cinco meses, incluso si se reabre el estrecho la próxima semana.

Hay razones concretas:

Cientos de barcos están atrapados esperando cruzar el estrecho; la logística del desbloqueo tomará varios días

están atrapados esperando cruzar el estrecho; la logística del desbloqueo tomará varios días Las aseguradoras marítimas no retomarán cobertura normal hasta certificar la seguridad de la ruta, lo que impide que los buques continúen su tránsito

no retomarán cobertura normal hasta certificar la seguridad de la ruta, lo que impide que los buques continúen su tránsito La infraestructura energética en la región sufrió daños que requieren reparación antes de alcanzar niveles de producción previos a la guerra

en la región sufrió daños que requieren reparación antes de alcanzar niveles de producción previos a la guerra Las refinerías necesitan entre 2 y 6 semanas para procesar el crudo nuevo y convertirlo en gasolina

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, ya anticipó este escenario desde abril: “Soy optimista y creo que, en algún momento entre el 20 de junio y el 20 de septiembre, podremos volver a tener gasolina a tres dólares“. Eso significa que el alivio real podría llegar en el verano.

La Fed se reúne hoy: ¿cambia algo con el acuerdo?

La reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) comenzó este martes 16 de junio y concluye mañana miércoles 17, precisamente cuando el acuerdo con Irán es la noticia más importante para los mercados.

La decisión ya está prácticamente tomada antes de que el presidente de la Fed, Kevin Warsh, haga cualquier anuncio: los mercados asignan una probabilidad del 96% de que la tasa de referencia se mantenga sin cambios en su rango de 3.5% a 3.75%.

La razón es contundente: la inflación tan elevada que impera en EE.UU., 4.2% anual en mayo de 2026, el nivel más alto en más de tres años, impulsada precisamente por los precios energéticos. Con esa cifra sobre la mesa, la Fed no puede recortar tasas por el riesgo de avivar aún más los precios.

Una encuesta de Reuters publicada el 9 de junio coincide en que una amplia mayoría de economistas prevé que la Fed no bajará las tasas en todo 2026.

Lo que esto significa para tu hipoteca, deuda y ahorro

Que la Fed no baje las tasas tiene consecuencias directas para millones de familias hispanas:

Hipotecas: Las tasas de interés en préstamos a 30 años siguen elevadas, encareciendo la compra de vivienda

Las tasas de interés en préstamos a 30 años siguen elevadas, encareciendo la compra de vivienda Tarjetas de crédito: Las tasas variables permanecen altas, aumentando el costo de mantener saldo

Las tasas variables permanecen altas, aumentando el costo de mantener saldo Préstamos de auto: Sin alivio a la vista para quienes necesitan financiamiento

Sin alivio a la vista para quienes necesitan financiamiento Ahorros: Los que tienen cuentas de alto rendimiento siguen beneficiándose de tasas superiores al 4%

Si el acuerdo con Irán reduce la inflación de forma sostenida en los próximos meses, la Fed podría reconsiderar sus políticas en septiembre o diciembre. Pero esa medida depende de que el petróleo realmente baje y se mantenga así.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la paz con Irán y el precio de la gasolina en EE.UU.

¿Cuándo bajará la gasolina en EE.UU. tras el acuerdo con Irán?

Las estaciones de servicio podrían ofrecer precios más bajos en un rango de entre dos semanas y tres meses después de que el estrecho de Ormuz recupere su operación normal.

¿Cuánto está costando la gasolina ahora mismo?

Al 15 de junio de 2026, el promedio nacional de la AAA es de $4.065 por galón, con los precios más altos en California y Nueva York, donde superan los $5 por galón.

¿Va a bajar la Fed las tasas de interés si baja el petróleo?

No de inmediato. La Fed necesitaría caídas en la inflación de forma sostenida antes de reducir tasas. Con inflación en 4.2%, el recorte más temprano posible sería en septiembre u octubre 2026.

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué importa?

Es un canal marítimo de apenas 33 kilómetros de ancho entre Irán y Omán por el que transita el 20% del petróleo y gas del mundo. Cuando Irán lo bloqueó, el precio del barril subió más del 50% en los primeros tres meses del conflicto.

¿Qué debo hacer ahora con mi dinero?

Si tienes deuda variable (tarjeta, línea de crédito), no esperes un alivio inmediato: los pagos mínimos seguirán altos por meses. Si puedes, adelanta pagos ahora. Si tienes ahorro, aprovecha las tasas altas mientras duren; cuando la Fed baje tasas, los rendimientos caerán también.

¿El acuerdo con Irán es definitivo?

La firma del acuerdo está prevista para el viernes 19 de junio en Suiza. Trump afirmó que el estrecho quedará “completamente abierto” esa misma semana, pero la implementación completa tomará meses.

Conclusión

El acuerdo entre EE.UU. e Irán es una señal prometedora para la economía mundial, pero no tendrá beneficios inmediatos para el bolsillo de las familias hispanas. El petróleo ya bajó en los mercados; la gasolina tardará incluso meses en seguirle.

Y mientras la inflación sigue en 4.2%, la Reserva Federal no tiene margen para aliviar las tasas de interés que encarecen hipotecas, autos y deudas. La prueba real llegará en el otoño: si el estrecho fluye, si el crudo se estabiliza bajo los $80 y si los datos de inflación ceden, solo entonces el ciclo de dinero caro podría empezar a revertirse. Hasta ese momento, la prudencia financiera sigue siendo la mejor estrategia.

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