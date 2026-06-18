La gasolina baja de $4 por primera vez desde marzo, pero sigue $1 más cara que hace un año

Este jueves 18 de junio, el precio promedio nacional de la gasolina cayó a $3.999 por galón, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA). Se trata de la primera ocasión en la que el combustible baja de los $4 desde marzo.

Aunque esta noticia es un alivio para el bolsillo de millones de conductores en todo el país, hay dos elementos que deben considerarse antes de echar las campanas al vuelo: el precio promedio de la gasolina todavía está casi $1 más arriba que el año pasado, cuando costaba menos de $3 dólares, y este alivio podría ser temporal antes del feriado del 4 de julio.

En términos concretos, una familia que llena el tanque dos veces por semana sigue gastando entre $80 y $100 dólares más al mes que en enero.

El acuerdo con Irán que cambió los precios en días

El detonante de esta caída en los precios fue el acuerdo preliminar de paz entre Estados Unidos e Irán, anunciado el pasado fin de semana y confirmado por el gobierno del país islámico. El pacto establece un cese de hostilidades de 60 días y la reapertura del estrecho de Ormuz, en busca de normalizar el tránsito de una quinta parte del petróleo consumido en el mundo.

Este miércoles desde el G7, el presidente Donald Trump aseguró que este acuerdo marco ya había sido firmado por ambos países y afirmó que “nos estamos acercando a las cifras que teníamos antes de que comenzara la guerra”.

El petróleo Brent no tardó en reaccionar, con una caída de 4%, cerrando en $83.82 el barril el lunes 15 de junio, su nivel más bajo en tres meses, según Reuters.

De $2.98 a $4.50: el golpe que aún no termina en el precio de la gasolina

El 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, el galón de gasolina costaba $2.98. En apenas dos meses escaló a $4.50 en mayo, y en algunos estados de la Costa Oeste, como California, alcanzó $5.93 por galón en el pico más alto del conflicto.

De acuerdo con un informe de marzo de 2026 de Voto Latino, esto se tradujo en que el 62% de los votantes latinos recortaran sus gastos en comida y el 55% acumuló más deudas para sostenerse.

Hoy, con el precio en $3.999 a nivel nacional, los estados del sur y las Grandes Llanuras, como Indiana con $3.40, son los primeros en sentir el alivio. California sigue en $5.64; Nueva York, por encima de los $4.40.

Por qué los precios no bajarán rápido, aunque el acuerdo se mantenga

Aquí está el problema que muchos expertos habían advertido: formalizar el acuerdo de paz no garantiza que los precios se normalicen en el corto plazo a los niveles que había en febrero.

Las refinerías compran petróleo con hasta un mes de anticipación, lo que retrasa cualquier baja en el precio del crudo antes de llegar al consumidor. Además, más de 500 buques siguen varados esperando cruzar el estrecho de Ormuz, mientras Irán retira las minas que había colocado a lo largo del cruce, según datos de la firma de análisis Kpler. Mientras esos barcos no lleguen a puerto y descarguen, el suministro global seguirá restringido.

Patrick De Haan, jefe de análisis de GasBuddy, advirtió: “Puede tomar muchos meses, si no más de un año, para que el suministro global de petróleo regrese a los niveles previos al conflicto.”

“El analista Mark Jones, profesor de ciencias políticas de la Universidad Rice, añadió que los productores “no querrán asumir el costo de reactivar operaciones solo para tener que cerrar de nuevo si las hostilidades se reanudan”. Finalmente, una cantidad importante de infraestructura de refinación fue destruida por los bombardeos y restablecerla también tomará varios meses.

Lo que la firma del acuerdo significa hoy en tu cartera

El impacto de la gasolina cara no se quedó en las estaciones de servicio. Durante los meses de escalada, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), más de 14 millones de barriles diarios, el 14% de la demanda global, quedaron fuera del mercado ‘atorados’ en su intento de cruzar por Ormuz.

Eso afectó los precios de:

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El especialista Jaime Brito dijo a la CNN en mayo que “los consumidores están compensando el gasto recortando otros consumos o recurriendo al crédito”, y advirtió que la presión sobre los precios de los combustibles se mantendrá durante los próximos meses.

¿Qué puedes hacer ahora mismo para comprar combustible más barato?

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Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la primera bajada en los precios de la gasolina desde marzo

¿Por qué la gasolina bajó de $4 ahora?

Por el acuerdo preliminar de paz entre EE.UU. e Irán firmado el 14 de junio, que contempla la reapertura del estrecho de Ormuz. Los precios del petróleo cayeron un 4% en un solo día, y el efecto se trasladó gradualmente a las estaciones de servicio.

¿Cuándo volverá la gasolina a costar menos de $3?

Los expertos esperan una recuperación total hacia el otoño y algunos sugieren que podría extenderse hasta 2027. Las reservas estratégicas de EE.UU. están en su nivel más bajo desde 1983, y reponer el suministro global tomará meses.

¿El precio varía mucho según el estado?

Sí, Indiana tiene un promedio de $3.40, mientras que California supera los $5.64. Los estados del sur y las Grandes Llanuras son los que más rápido están viendo precios por debajo de los $4.

¿Por qué suben los precios de la comida aunque baje la gasolina?

A diferencia de la gasolina, los precios de los alimentos raramente bajan aunque los costos de transporte se reduzcan. Tras el COVID, los supermercados mantuvieron precios altos incluso cuando los costos de la cadena de suministro bajaron.

¿Los precios de la gasolina seguirán bajando en los próximos días?

La tendencia a corto plazo es de leve baja, pero volátil, por lo que la recomendación de expertos es combinar viajes, usar transporte público o carpool.

¿Cuánto costaba la gasolina antes del conflicto con Irán?

El 28 de febrero de 2026, el galón de gasolina regular costaba $2.98 en promedio nacional. Hoy, a $3.999, sigue siendo un 34% más caro que ese punto de partida.

Conclusión

La caída por debajo de los $4 confirma que el acuerdo con Irán ya muestra sus primeras consecuencias positivas en el bolsillo del consumidor. Pero la historia reciente enseña que la gasolina sube más rápido de lo que baja. Si las negociaciones de los próximos 60 días fracasan o si los buques atrapados en el estrecho de Ormuz tardan más de lo esperado en moverse, los conductores podrían despedirse del alivio justo antes del fin de semana del 4 de julio.

Para las familias hispanas, que ya recortaron en comida y acumularon deuda durante meses, sería un nuevo golpe a sus finanzas, por lo que conviene estar preparado hasta que los precios se normalicen definitivamente.

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