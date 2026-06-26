Federación Hispana crea fondo de $100,000 para asistir a víctimas en Venezuela

La organización nacional Federación Hispana anunció la creación de un fondo de emergencia de $100,000 para apoyar a los sobrevivientes de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, una iniciativa que busca atender las necesidades más urgentes de miles de familias afectadas por la tragedia.

El programa, denominado “Ayuda a los Pueblos: Venezuela Disaster Relief Fund”, canalizará la asistencia humanitaria mediante organizaciones con presencia en el terreno.

En una primera fase, esta organización trabajará junto a Aid for Life, una organización liderada por venezolanos y miembro de la federación, que mantiene una red de aliados locales para distribuir alimentos, agua potable, refugios temporales y otros insumos críticos.

“El pueblo venezolano enfrenta un dolor y unas pérdidas inimaginables. Estos terremotos devastaron comunidades que ya luchaban contra años de adversidad y el camino hacia la recuperación será largo”, afirmó Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de la Federación Hispana.

La organización informó que continuará identificando y financiando nuevos socios con capacidad operativa dentro de Venezuela, al tiempo que impulsará una campaña para recaudar recursos adicionales que permitan responder a las necesidades que surjan durante las labores de recuperación.

Por su parte, Jesús Aguais, fundador y presidente de Aid for Life, aseguró que la respuesta humanitaria requerirá un esfuerzo sostenido.

“Los venezolanos atraviesan una situación desesperada tras estos terremotos y estamos haciendo todo lo posible para asistir a las comunidades afectadas. La extraordinaria muestra de solidaridad recibida hasta ahora ha sido fundamental para movilizar recursos esenciales, pero el camino hacia la recuperación será largo y seguiremos acompañando a las familias durante todo este proceso”, expresó.

Además de la asistencia humanitaria, la Federación Hispana informó que solicitó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los cientos de miles de venezolanos que residen en Estados Unidos y que enfrentan el riesgo de ser deportados en medio de la emergencia provocada por el desastre natural.

Amplia experiencia

La organización recordó que cuenta con una amplia experiencia coordinando ayuda para comunidades latinas afectadas por desastres naturales tanto en Estados Unidos como en países de América Latina y el Caribe, incluyendo Puerto Rico, México y República Dominicana.

Esta organización hizo un llamado a fundaciones, empresas y particulares para respaldar el fondo “Ayuda a los Pueblos: Venezuela Disaster Relief Fund”, cuyos recursos serán destinados a la asistencia inmediata y a las labores de recuperación de las comunidades afectadas por los terremotos.

La Federación Hispana fue fundada en 1990, con la misión de empoderar y promover el progreso de la comunidad hispana, centrándose especialmente en las poblaciones latinas de bajos ingresos, marginadas e inmigrantes