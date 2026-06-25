“Uno de los mayores ataques contra inmigrantes en la historia”: alcalde de Nueva York promete ayuda tras sentencia contra TPS de Haití y Siria

Tras la decisión de la Corte Suprema hoy de permitir que el gobierno federal elimine las protecciones legales (TPS) de cientos de miles de inmigrantes haitianos y sirios en Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, reaccionó con airadas críticas.

“La Corte Suprema acaba de desencadenar uno de los mayores ataques contra los inmigrantes en la historia moderna de Estados Unidos. De un solo golpe, miles de haitianos y sirios corren ahora el riesgo de perder el derecho a vivir y trabajar en el país que consideran su hogar”, dijo Mamdani en un comunicado enviado por su oficina.

Se estima que el fallo afecta a unos 360,000 migrantes de Haití y Siria en EE.UU. con Estatus de Protección Temporal (TPS) y abriría la puerta para el fin de programas similares para otros países. “Se trata de personas que huyeron de terremotos, hambrunas, guerras y violencia política. Personas que llegaron a este país en busca de libertad, seguridad y democracia. Aquí construyeron sus vidas. Aquí criaron a sus familias. Abrieron pequeños negocios, asistieron a iglesias y mezquitas, y cuidaron de sus vecinos. Estados Unidos es su hogar”, continuó.

“Esta decisión causará un enorme sufrimiento en los cinco distritos (de la ciudad). Aquí en Nueva York, afecta con mayor dureza a nuestra comunidad haitiana -una de las más grandes del país- y a las familias sirias. A las decenas de miles de neoyorquinos con TPS (Estatus de Protección Temporal) que siguen las noticias y temen lo que pueda suceder a continuación, les digo claramente: la ciudad de Nueva York es su hogar. Ustedes pertenecen aquí. No les daremos la espalda”, prometió el alcalde.

Además anunció que La Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Alcalde (MOIA) compartirá pronto información y recursos adicionales. “No enfrentarán esta crueldad solos. Esta administración estará junto a los neoyorquinos inmigrantes hoy, mañana y todos los días venideros”, reiteró Mamdani. “Si tienen preguntas sobre su estatus migratorio o necesitan asistencia legal, llamen a la línea directa de apoyo legal para inmigrantes de la MOIA al 800-354-0365. Hay ayuda gratuita y confidencial disponible“.

La mañana de este jueves la Corte Suprema se alineó con la postura del gobierno del mandatario Donald Trump para terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) de Haití y Siria. Con una votación de 6 a 3 –igual que la decisión sobre peticiones de asilo-, los magistrados permitirán a la administración federal continuar con su plan de revocar el TPS a haitianos y sirios.