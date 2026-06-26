Mets despiden al venezolano Carlos Mendoza como manager

Los Mets de Nueva York anunciaron este viernes el despido de Carlos Mendoza como manager del equipo tras la mala temporada que llevan en 2026.

El equipo de Nueva York tiene el segundo peor récord de la Liga Nacional y están en el último lugar de la División Este con marca de 34 victorias y 47 derrotas, además de 8 derrotas en los últimos 10 juegos.

Los Mets anunciaron que Andy Green será el manager interino de la franquicia por el resto de la temporada 2026.

“Carlos ha liderado la organización con pasión y elegancia, y es muy querido por todos los que trabajan con él a diario”, dijo Stearns. “El impacto de Carlos en nuestros jugadores, personal y cultura durante las últimas tres temporadas ha sido transformador. Desafortunadamente, sabemos que no estamos a la altura y que es necesario un cambio para seguir adelante”.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Carlos Mendoza por su liderazgo y compromiso inquebrantable. Representó a esta organización con integridad y dedicación en todo momento, y les deseo a él y a su familia todo lo mejor”, dijo Steve Cohen, propietario, presidente y director ejecutivo de los Mets.

“Nuestro compromiso de brindarles a nuestros aficionados un equipo de calibre de campeonato no ha cambiado. Seamos claros: esta temporada ha sido una decepción y nuestros aficionados merecen algo mejor de lo que les hemos ofrecido”.

Carlos Mendoza y su camino como manager con los Mets

El dirigente venezolano llegó a los Mets en la temporada 2024 y llevó al equipo a la Serie de Campeonato en esa misma temporada, donde cayó ante los Dodgers de Los Ángeles.

Mendoza estuvo como finalista al premio Manager del Año en esa campaña. Aunque en 2025 quedó fuera de la postemporada, un fracaso para el equipo que tiene una de las nóminas más altas del béisbol.

Green, de 48 años, se unió a la organización en 2023 y anteriormente se desempeñó como Vicepresidente Sénior de Desarrollo de Béisbol. El dirigente interino estuvo como manager de los Padres de San Diego de 2016 a 2019, logrando un récord de 274 victorias y 366 derrotas (.428).

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