Mundial 2026: ¿Qué partidos de 16avos de final están definidos?

La fase de grupos del Mundial 2026 está cerca de terminar y hay varios duelos definidos de los 16avos de final, ronda que comenzará este domingo.

Dos de los tres países sedes ya conocen a su rival para la siguiente fase. México es el único país sede que aún no sabe contra quién jugará en la ronda siguiente, a falta de definirse los puestos de tercer lugar que clasificaron.

¿Qué partidos de 16avos de final del Mundial 2026 están definidos?

Canadá vs. Sudáfrica – Domingo 28 de junio | 3:00 pm

Países Bajos vs. Marruecos – Martes 30 de junio | 9:00 pm

Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina – Jueves 2 de julio | 8:00 pm

Brasil vs. Japón – Lunes 29 de junio | 1:00 pm

Esos son los cuatro partidos que están definidos hasta la fecha cuando restan dos jornadas de la fase de grupos.

¿Contra quien podría jugar México?

México jugará contra Escocia si se mantiene la tabla de posiciones actual entre los mejores terceros lugares.

Aunque de cambiar los resultados en las fechas restantes, Ecuador sería el rival del Tri para los 16avos de final.

México es junto con España y Argentina las selecciones que no han recibido goles en la fase de grupos. El Tri terminó de forma perfecta la primera ronda con tres victorias, 6 goles a favor y 0 en contra.

¿Qué equipos están clasificados en el Mundial 2026?

Ya son 18 las selecciones que han asegurado su pase a la siguiente fase. Costa de Marfil, Ecuador, Países Bajos, Japón, Suecia, Australia se sumaron a México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega, Colombia, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Brasil y Marruecos.

Ocho selecciones avanzarán como terceras y a la espera de lograrlo quedó hoy Paraguay en el Grupo D.

Para elegir los ocho mejores terceros, prima el número de puntos y luego la diferencia de goles, los goles marcados, tarjetas acumuladas y la clasificación FIFA, en ese orden.

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