Países Bajos amarró el primer lugar del grupo F y se verá las caras con Marruecos en 16avos

Países Bajos derrotó 3-1 a Túnez y aseguró el primer lugar del grupo F del Mundial de 2026, al cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto y se enfrentará a Marruecos en los dieciseisavos de final.

Con un empate y dos triunfos, los neerlandeses sumaron siete puntos y quedaron por delante de Japón, que acumuló cinco y en la próxima ronda se medirá con Brasil.

Mientras tanto, Suecia se quedó con cuatro unidades y también se clasificó. Túnez se despidió sin puntos.

Triunfo sin atenuantes

Países Bajos se adelantó en el marcador para alegría de los miles de seguidores que lo acompañaron y no dejaron de alentar pese a la lluvia que cayó sobre el campo de juego, muchos con camisetas de históricos como Denis Bergkamp, Ruud Van Nistelrooy o Arjen Robben.

El segundo no tardó en llegar. Tijjani Reinders centró el balón al área mediante un libre directo, Virgil Van Dijk lo bajó y Brian Brobbey lo empujó al fondo de la portería cuando apenas se jugaban siete minutos.

En el comienzo del segundo tiempo y mientras los de Koeman seguían dominando, Túnez encontró el descuento a los 54 minutos con un espectacular cabezazo de Hazem Mastouri tras un saque de esquina de Hannibal Mejbri.

Fue solo un pequeño susto para Países Bajos, que a los 62 retomó los dos goles de ventaja con un certero cabezazo de del defensor Jan Van Hecke luego de un centro de Reijnders.

¡TRIUNFAZO PARA ASEGURAR LIDERATO!



Países Bajos volvió a ganar, venció a Túnez y ahora enfrentará a Marruecos en los Dieciseisavos de Final.



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Japón empata con Suecia

Japón firmó un empate 1-1 ante Suecia el jueves en el cierre de la fase de grupos y no pudo evitar cruzarse contra Brasil en dieciseisavos de final.

A los 56 minutos Daizen Maeda puso en ventaja a Japón tras coronar una gran asistencia de Ritsu Doan al corazón del área sueca.

Pero los europeos empataron a los 62 con un zurdazo fuera de libreto de Anthony Elanga en el estadio de Dallas por el grupo F.

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