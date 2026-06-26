Paraguay y Australia firmaron un empate que los depositó en la siguiente ronda del Mundial 2026

Australia clasificó a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la Fifa 2026 con un pobre empate sin goles contra Paraguay, este jueves en San Francisco, un resultado que deja en lista de espera al equipo de Gustavo Alfaro.

Los dos equipos terminaron con cuatro puntos, pero los australianos quedaron con mejor diferencia de goles, con lo cual se aseguraron la segunda casilla del grupo D, que ganó Estados Unidos.

Paraguay todavía no está matemáticamente clasificado, pero quedó muy, pero muy cerca: ya tiene por lo menos a tres equipos por debajo en la tabla de terceros, como Corea del Sur, Escocia y el que salga del grupo I, donde ni Senegal ni Irak pueden llegar a cuatro unidades.

Partido con pocas emociones

Paraguay, que decepcionó en el debut contra Estados Unidos y que dio una lección de aguante contra Turquía, con todo el segundo tiempo con un jugador menos, necesitaba ganar para no quedar en el tercer lugar.

Sin embargo, fue Australia el que tuvo la iniciativa, aunque sin generar muchas opciones. La más clara llegó en el tiempo de reposición, cuando el portero Orlando Gill tuvo que exigirse para detener un remate cruzado de Cristian Volpato.

Alfaro sorprendió desarmando la línea de cinco zagueros y metió un hombre más de ataque en el intermedio, con la salida de Alessandro Maidana y el ingreso de Mauricio Magalhaes, el autor del tanto de descuento contra los estadounidenses.

En los primeros minutos de la segunda etapa, Paraguay se acercó, pero generó muy poco en ataque. Y para completar, sufrió dos bajas importantes para una eventual clasificación a dieciseisavos de final del Mundial: una, la de José Canale, por lesión, y la otra, la de Diego Gómez, que se acumuló en tarjetas amarillas.

Australia, que hizo muy poco por el partido en la segunda etapa, casi encuentra lo que hubiera sido una inmerecida victoria, con un remate de Jordan Bos que pasó muy cerca de uno de los postes.

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