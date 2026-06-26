¿Por qué es un riesgo alimentar a alguien recién rescatado?

El doble terremoto que sacudió Venezuela afectó decenas de edificios y estructuras que se vinieron abajo, dejando a un número indeterminado de personas bajo los escombros esperando ser rescatadas. ¿Una vez rescatadas pueden beber agua y comer? Un médico explica cómo un noble gesto puede poner en riesgo una vida.

El doctor Rawdy Reales Rois advierte que una persona recién rescatada debe ser enviada a un centro de urgencias o atendida por personal médico, y bajo ninguna causa puede ingerir líquidos ni comida.

“No les den de beber ni de comer a las personas que están atrapadas en medio de un desastre o que acaban de ser rescatadas. Y aunque esto suene cruel y doloroso, esta acción puede salvar muchas vidas”, agrega.



5 riesgos que sufre una persona recién rescatada si come

Reales Rois explica las cinco razones por las que no se debe alimentar a una persona recién rescatada, ya que pone en grave peligro su vida:

Riesgo de broncoaspiración: darle alimentos o algo de beber los expone a sufrir asfixia si el alimento o líquido se va a las vías respiratorias.

Lesiones internas: en casos de terremoto, como el ocurrido en Venezuela, las personas pueden presentar traumas abdominales, por lo que comer o beber puede complicar estas lesiones de inmediato.

Cirugías de urgencia: cuando se rescata a una persona, se hace una evaluación y, en la mayoría de los casos, puede que necesite una intervención quirúrgica inmediata. Tener el estómago lleno aumenta drásticamente los riesgos de la anestesia.

Síndrome de aplastamiento: otra razón de peso es que cuando alguien pasa horas atrapado, sus músculos dañados liberan toxinas que saturan los riñones. Por esta razón, el manejo de líquidos debe ser estricto y vía intravenosa para evitar una falla renal.

Náuseas y vómitos: forzar la ingesta puede provocar el vómito, empeorando de forma crítica la deshidratación, especialmente si han pasado más de 48 horas.

Para Reales Rois es clave que, más allá de un gesto de buena voluntad y de querer ayudar, lo realmente importante es priorizar su traslado inmediato a un centro hospitalario o a un puesto de primeros auxilios para que la persona sea canalizada por profesionales.

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