Dos terremotos en 39 segundos: qué es el doblete sísmico que sacudió Venezuela

Venezuela no sufrió un terremoto común seguido de una réplica menor. Lo que ocurrió este miércoles 24 de junio fue algo más raro y más peligroso: un doblete sísmico, es decir, dos terremotos fuertes, muy cercanos en tiempo y espacio, capaces de multiplicar el daño en una zona ya golpeada.

Según reportes basados en datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, el país registró dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 separados por apenas 39 segundos. El segundo, de magnitud 7.5, fue identificado como el evento principal, mientras que el primero quedó registrado como un sismo precursor dentro de la misma secuencia.

Se han reportado más de 30 réplicas de los movimientos sísmicos. Crédito: Ariana Cubillos | AP

Qué es un doblete sísmico

Un doblete sísmico ocurre cuando dos terremotos de magnitud similar se producen en la misma región con muy poca diferencia de tiempo. No es lo habitual en una secuencia sísmica, donde suele haber un terremoto principal y luego réplicas de menor intensidad.

En un doblete, los dos movimientos son lo suficientemente fuertes como para causar daños propios. El segundo no llega cuando la emergencia ya pasó: llega casi encima del primero, cuando edificios, puentes, muros y servicios ya pueden estar debilitados.

Esa es la razón por la que este fenómeno preocupa tanto a los expertos. El primer sacudón puede dañar una estructura; el segundo puede terminar de colapsarla.

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Por qué no fue una simple réplica

La diferencia está en la magnitud. Una réplica suele ser más débil que el terremoto principal. En Venezuela, en cambio, los dos sismos fueron muy potentes y ocurrieron con solo segundos de diferencia.

El USGS actualizó la información para señalar que el terremoto de magnitud 7.5 fue el evento principal del doblete y que estuvo precedido por otro sismo de magnitud 7.2 apenas 39 segundos antes.

Esto cambia la lectura del fenómeno. No se trató de una sacudida fuerte seguida por una réplica esperable, sino de dos impactos mayores casi consecutivos.

Por qué puede causar más daños

El doblete sísmico puede ser especialmente destructivo porque reduce a casi cero el margen de reacción. En 39 segundos no hay tiempo real para evacuar, revisar daños ni asegurar zonas debilitadas.

Si una pared, una columna o una fachada quedó comprometida por el primer movimiento, el segundo puede provocar el colapso. Por eso, después de un doblete, los expertos suelen insistir en evitar edificios dañados, permanecer atentos a nuevas réplicas y seguir las indicaciones de las autoridades de emergencia.

The Guardian reportó que el Gobierno venezolano declaró el estado de emergencia tras los dos terremotos y que se registraron daños graves, cierre del aeropuerto internacional Simón Bolívar y suspensión de servicios de transporte en zonas afectadas.

Por qué Venezuela puede tener terremotos fuertes

Venezuela se ubica en una zona sísmicamente activa, cerca del límite entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana. Esa interacción genera fallas capaces de producir sismos fuertes en el norte del país.

La diferencia esta vez fue la forma en que ocurrió la secuencia. Dos terremotos tan potentes, con tan pocos segundos de separación, convierten el episodio en un caso especialmente llamativo para la sismología y en una emergencia mucho más compleja para la población.

El doblete no solo explica por qué el temblor se sintió con tanta fuerza. También ayuda a entender por qué los daños pueden seguir apareciendo con el paso de las horas, a medida que se revisan edificios, servicios y zonas que quedaron afectados por dos impactos casi simultáneos.

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