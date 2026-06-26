Prime Day termina hoy: estos son los productos que todavía vale la pena comprar… y los que deberías evitar

Amazon Prime Day 2026 llega a su último día este viernes 26 de junio, y millones de consumidores buscarán aprovechar las últimas ofertas antes de que termine el evento. Datos de Adobe Analytics apuntan a que solo durante la primera jornada de esta temporada de ofertas, las ventas en línea alcanzaron $8,300 millones, un 5.3% más que el año anterior.

No todos los descuentos son un verdadero ahorro: mientras productos como los dispositivos Kindle, audífonos y freidoras de aire mantienen precios atractivos, otros artículos, como televisores, colchones y equipos Apple recién lanzados, podrían recibir mejores descuentos durante el Black Friday.

Por ello, la máxima de estas temporadas de ofertas es: quien compra sin verificar, puede pagar más de lo que ahorra.

Lo que todavía vale la pena comprar hoy

La clave radica en encontrar los descuentos genuinos para aprovecharlos en las últimas horas del evento. Según análisis de NBC News, Wall Street Journal y Reviewed, estas son las categorías con los mejores precios reales del año:

Dispositivos Amazon : Echo Dots, Kindle y Fire TV registran hasta 60% de descuento. Amazon controla sus propios precios y estos productos tienen descuentos auténticos

: Echo Dots, Kindle y Fire TV registran hasta 60% de descuento. Amazon controla sus propios precios y estos productos tienen descuentos auténticos Audífonos y accesorios de audio : AirPods Pro 3 a $179 (precio original: $249); Beats Fit. Pro a $150 (original: $200); AirPods Max 2 a $399 (original: $549)

: AirPods Pro 3 a (precio original: $249); Beats Fit. Pro a (original: $200); AirPods Max 2 a (original: $549) Apple Watch Series 11 : $279 en Amazon, frente a su precio normal de $399

: en Amazon, frente a su precio normal de $399 Aspiradoras robot : robots Roborock y Roomba registran los mayores descuentos del año durante Prime Day

: robots Roborock y Roomba registran los mayores descuentos del año durante Prime Day Electrodomésticos de mostrador : licuadoras, freidoras de aire y cafeteras de marcas como Ninja, Oxo y SharkNinja tienen descuentos que históricamente no se repiten hasta Black Friday

: licuadoras, freidoras de aire y cafeteras de marcas como Ninja, Oxo y SharkNinja tienen descuentos que históricamente no se repiten hasta Black Friday Artículos del hogar y despensa: papel de cocina, comida para mascotas, detergentes y otros consumibles siempre tienen descuentos reales y son artículos que se compran de todas formas

Los productos que debes dejar pasar

No todo lo que tiene etiqueta de “oferta” tiene un mejor precio. Analistas de Reviewed, que llevan más de una década rastreando precios en Prime Day, han documentado los patrones más comunes de descuentos inflados:

Electrodomésticos grandes: refrigeradores y lavadoras no deben comprarse en Prime Day. Los descuentos rara vez superan el 10-15%, la garantía puede quedar anulada y las devoluciones son complicadas. Son mejores las ofertas en Black Friday o el Labor Day.

Colchones: Los mejores momentos del año para comprar colchones son Memorial Day o Presidents’ Day. Las marcas especializadas reservan sus mayores descuentos para esas fechas.

Apple de lanzamiento reciente: un iPhone o iPad salido al mercado hace tres meses no tendrá descuento real. Amazon solo ofrece $20-$30 de rebaja en productos nuevos de Apple.

Televisores y consolas de videojuegos: Históricamente, el Black Friday sigue siendo el mejor momento del año para comprar electrónicos de entretenimiento. Prime Day raramente iguala esos precios.

El truco de los precios inflados: cómo detectarlos

Como gancho, Amazon muestra el “precio original” tachado junto al precio de oferta. El problema es que ese precio original no siempre indica el costo del producto antes de las ofertas. A veces es el precio sugerido por el fabricante, que nadie pagaba, o simplemente un precio inflado para poder aplicarle una ‘oferta’ que resulte atractiva, aunque irreal.

Hay una forma simple de verificarlo: plataformas como CamelCamelCamel.com analizan cualquier URL de Amazon y muestran el historial de precios de los últimos 365 días. Si el “descuento” lleva el producto al precio que tenía hace dos semanas, no es una oferta.

Otras señales de alerta:

Relojes de cuenta regresiva con descuentos de apenas 5-8%

Paquetes con accesorios baratos que inflan el “valor total”

Vendedores externos con nombres desconocidos o con faltas de ortografía

La recomendación para el Prime Day es solo comprar artículos vendidos y enviados directamente por Amazon o por marcas verificadas en su registro oficial.

El impacto de revisar los precios para el presupuesto familiar

Con la inflación aún en 4.2% anual y las familias hispanas que destinan hasta $250 dólares adicionales al mes para cubrir gastos básicos, el Prime Day puede dejar de ser una oportunidad real y convertirse en una trampa de gasto impulsivo.

Trae Bodge, especialista en compras inteligentes de CNBC, recomienda: “Antes de comprar cualquier cosa, escribe una lista de lo que realmente necesitas y trátala como la única cosa que existe durante el evento”.

Y si no tienes membresía Prime, recuerda que puedes acceder al evento también a través de una prueba gratuita de 30 días, sin comprometerte a la suscripción anual.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las ofertas más atractivas del Amazon Prime Day

¿Cuándo termina el Prime Day 2026?

Este viernes 26 de junio a las 11:59 p.m. hora del Pacífico (2:59 a.m. del sábado, hora del Este). Después de esa hora, la mayoría de los precios regresa a su nivel normal de inmediato.

¿Necesito ser miembro de Amazon Prime para acceder a las ofertas?

Sí. Las ofertas son exclusivas para miembros Prime. Sin embargo, Amazon ofrece una prueba gratuita de 30 días que da acceso completo al evento sin costo inmediato.

¿Cómo saber si un descuento es real?

Usa CamelCamelCamel.com: pega la URL del producto y verifica su historial de precios. Si el precio “rebajado” es igual o mayor al promedio histórico, no es oferta real.

¿Es mejor esperar al último día del Prime Day?

No necesariamente. Los mejores productos se agotan en las primeras horas. Si encuentras un descuento genuino en algo que necesitas, comprarlo de inmediato suele ser la mejor decisión.

¿Hay ofertas en otras tiendas durante Prime Day?

Sí. Target (Circle Deal Days, del 23 al 26 de junio) y Walmart (del 22 al 28 de junio) tienen ventas paralelas con precios a veces iguales o mejores, sin necesidad de membresía.

Conclusión

Prime Day 2026 espera cerrar con cifras récord en sus ventas, pero el dinero bien gastado no se mide en el total del evento, sino en lo que cada familia realmente ahorró. Para los hogares hispanos que manejan un presupuesto ajustado, la diferencia entre una compra planeada y una impulsiva puede ser de cientos de dólares que tardan meses en pagar.

El próximo gran evento de compras será el Prime Big Deal Days a finales del otoño, seguido del Black Friday en noviembre. Históricamente, ofrecen mejores precios en televisores, electrodomésticos grandes y ropa. Si no encontraste lo que buscabas a buen precio, esperar puede ser la decisión más inteligente para tus finanzas.

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