Prime Day 2026: cuánto deberías gastar según tu nivel de ingresos

El Prime Day 2026 concluye este viernes 26 de junio, está impulsando miles de millones de dólares en compras en línea, pero para los consumidores el reto está en no gastar de más. Para ello, especialistas en finanzas personales recomiendan una serie de pasos para evitar una deuda excesiva, hacer compras impulsivas y mantener tus finanzas bajo control. El resultado: aprovechar al máximo las ofertas.

Otra advertencia importante es tener cuidado con los esquemas de “compra ahora, paga después” (buy now, pay later), uno de los mecanismos de crédito más populares en el país, que podría alcanzar $2,040 millones, un 5.5% más que el año pasado, pero que, de usarlos de la manera inadecuada, pueden generar una acumulación de deuda en el futuro.

De acuerdo con proyecciones de Adobe Analytics, el gigante del comercio electrónico generará unos $26,300 millones de dólares en ventas, solo en Estados Unidos. De este volumen, el hogar promedio gastó unos $89 en las primeras horas del evento, 16% menos que en 2025, señal de que los compradores están más cautelosos con sus gastos.

Por qué Prime Day puede costar más de lo que parece

Prime Day es una temporada de ofertas diseñada para crear urgencia: ofertas que cambian cada cinco minutos, promociones relámpago (lightning deals) que tienen cupos limitados, y los descuentos visibles no siempre reflejan el precio histórico real del producto.

Matt Carls, analista de compras digitales, advirtió que “el paso más fácil para los compradores es verificar cuánto costaba el artículo los días previos a su compra, porque un precio con descuento y una etiqueta de oferta no siempre cuentan el panorama completo”.

Sin embargo, Amazon cuenta con su propia herramienta de historial de precios dentro de la plataforma, pero también servicios como Keepa o CamelCamelCamel permiten rastrear el historial de un producto hasta 12 meses. Con estas herramientas, vale la pena tomar al menos dos minutos para verificar una oferta y no pagar un ‘precio especial’ por algo que ya estaba rebajado.

Para la comunidad hispana, el contexto de esta temporada de ofertas aprieta más que para otros grupos. Según un análisis de Numerator de agosto de 2025, cuatro de cada cinco hogares hispanos tienen dificultades para costear artículos discrecionales, y los hispanos son 80% más propensos que otros grupos a cancelar suscripciones como Amazon Prime ante presiones económicas.

En ese escenario, comprar sin un límite claro puede convertir un “buen negocio” en deuda que tarda meses en pagarse.

Cuánto gastar según tu ingreso

No existe una regla universal para establecer cuánto puedes gastar de acuerdo con tus ingresos, pero los expertos coinciden en que los gastos no esenciales en un evento de ventas no deberían superar el 1% del ingreso mensual neto (lo que entra al bolsillo después de impuestos). Sobre esa base:

Pero también debes tomar en cuenta que, si tienes una deuda de tarjeta de crédito con interés superior al 20%, la regla se vuelve más estricta: cualquier compra “de oportunidad” que se pague en meses cuesta más que el precio regular.

Las categorías donde conviene comprar

Según datos históricos de Adobe y Capital One Shopping, los descuentos más atractivos durante Prime Day se concentran en:

Dispositivos Amazon (Kindle, Echo, Fire TV): descuentos que llegan al 40-50% verificados año tras año

(Kindle, Echo, Fire TV): descuentos que llegan al 40-50% verificados año tras año Electrodomésticos pequeños : licuadoras, freidoras de aire, aspiradoras; descuentos reales de 25-35%

: licuadoras, freidoras de aire, aspiradoras; descuentos reales de 25-35% Audífonos y productos de audio : una de las categorías con mayor caída de precio histórica durante el evento

: una de las categorías con mayor caída de precio histórica durante el evento Artículos de regreso a clases: mochilas, útiles y ropa infantil con hasta 30% de descuento

En cambio, artículos como televisores de gama media, ropa de moda y suplementos alimenticios registran descuentos que en muchos casos no superan el 10%, y ese mismo precio aparece regularmente durante el año.

El peligro silencioso del “compra ahora, paga después”

El esquema buy now, pay later (BNPL) llegará a $2,040 millones en Prime Day 2026, según Adobe Analytics. Esta modalidad divide compras en cuatro pagos sin intereses, lo que parece inofensivo, pero puede acumularse rápidamente al hacer varias compras seguidas y el efecto de los pagos diferidos se diluye rápidamente.

Un hogar que use BNPL para cuatro compras de $80 cada una queda comprometido con $320 en pagos futuros, aunque cada cargo individual parezca pequeño. Para familias hispanas con presupuesto ajustado, esos pagos pueden afectar rubros como renta, comida o servicios básicos en los meses siguientes.

Lo que puedes hacer antes de hacer una compra

Haz tu lista antes de entrar al sitio: define qué necesitas comprar, en lugar de comprar solo porque algo tiene descuento; la diferencia es crucial

define qué necesitas comprar, en lugar de comprar solo porque algo tiene descuento; la diferencia es crucial Revisa el historial de precio con Keepa o CamelCamelCamel antes de cualquier compra

con Keepa o CamelCamelCamel antes de cualquier compra Pon un límite a tus compras y comprométete a no superarlo, sin excepciones

y comprométete a no superarlo, sin excepciones Evita el BNPL para compras impulsivas : úsalo solo si el artículo ya estaba en tu plan y el pago cabe en tu presupuesto mensual

: úsalo solo si el artículo ya estaba en tu plan y el pago cabe en tu presupuesto mensual Compara en otros minoristas: Walmart, Target y Best Buy tienen eventos paralelos con precios que a veces superan las ofertas de Amazon

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre Prime Day 2026

¿Cuánto gastan en promedio los hogares en Prime Day 2026?

Según Numerator, el hogar promedio gastó $89 en las primeras horas del 23 de junio de 2026, un 16% menos que en 2025, que cerró con un promedio de $156.37 por hogar.

¿Cuánto dinero moverá Prime Day 2026 en total?

Adobe Analytics proyectó $26,300 millones en ventas en línea en EE.UU. durante todo el evento (23-26 de junio de 2026), un 9% más que los $24,100 millones registrados en Prime Day 2025.

¿Es necesaria una membresía Prime para aprovechar las ofertas?

Sí. Solo los miembros Prime tienen acceso a las ofertas del evento. La membresía cuesta $139 al año o $14.99 al mes. Amazon ofrece una prueba gratuita de 30 días.

¿Qué es el esquema “compra ahora, paga después” y qué riesgos tiene?

Es un sistema de pago en cuatro parcialidades sin intereses. Adobe estima que moverá $2,040 millones durante Prime Day 2026. El riesgo es acumular varias compras en pagos futuros sobre compras impulsivas.

¿Cómo sé si un precio de Prime Day es realmente una oferta?

Verifica el historial de precio del artículo en Keepa o CamelCamelCamel, o en la herramienta de historial de precios de Amazon. Un descuento real muestra una baja significativa respecto al precio de los últimos 90 días.

Conclusión

Prime Day es, en general, una máquina de urgencia diseñada para acelerar una decisión de compra. Para la comunidad hispana, que enfrenta en 2026 una de sus mayores presiones económicas en años recientes, el evento puede ser una oportunidad real o una trampa disfrazada de descuento, dependiendo de si estableces un límite claro o sin él. Si la tendencia del BNPL sigue creciendo al ritmo que proyecta Adobe, las deudas de junio podrían sentirse en septiembre.

La regla más simple sigue siendo la más efectiva: si no lo necesitabas antes de que empezara el evento, probablemente tampoco lo necesitas ahora.

Sigue leyendo:

– Amazon adelanta Prime Day a junio; así puedes ahorrar hasta $500 si planeas tus compras desde hoy

– ¿Se puede comprar durante Prime Day sin ser miembro de Amazon Prime?

– 6 trucos para encontrar las mejores ofertas del Prime Day 2026 en Amazon