Arranca el Prime Day 2026 con compras estimadas por $26,300 millones en 4 días de ofertas

Amazon Prime Day 2026 comenzó este martes y se extenderá hasta el 26 de junio con una expectativa récord de $26,300 millones en compras en línea, según proyecciones de Adobe Analytics. El evento llega en un momento contradictorio para millones de consumidores: mientras buscan aprovechar descuentos en tecnología, artículos para el hogar y productos de uso diario, casi la mitad afirma que intenta reducir sus gastos no esenciales.

La tensión es evidente. Una encuesta de NerdWallet encontró que el 45% de los estadounidenses quiere recortar el gasto discrecional, pero también planea participar en el Prime Day. En un entorno marcado por la inflación y el encarecimiento de algunas importaciones por los aranceles, expertos recomiendan comparar precios y definir un presupuesto para aprovechar las verdaderas ofertas.

¿Por qué este Prime Day llega antes y con un enfoque distinto?

Por primera vez desde su creación en 2015, Amazon adelantó Prime Day de julio a fines de junio. El motivo: el calendario 2026 está ocupado por la definición del Mundial de Fútbol FIFA y la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos en julio. Sin embargo, el cambio está pensado para influir en la compra de las categorías con más tráfico y el tipo de productos que la gente busca en este período del año.

Este año, los compradores se concentran en artículos esenciales: víveres, productos para el hogar y útiles escolares de regreso a clases. Los electrónicos siguen presentes, pero ya no dominan como antes. Según una encuesta de Stackline aplicada a 1,500 compradores en junio de 2026, el 40% de los participantes planea comprar productos básicos, y solo el 27% busca artículos de mayor precio aprovechando las rebajas.

Lo que los compradores realmente planean gastar

El gasto promedio estimado por hogar es de $187 dólares, según Numerator. En total, los compradores que planean participar esperan destinar más de $11,000 millones en compras intencionales. El resto del gasto será para compras no planeadas durante el evento.

En paralelo, la confianza del consumidor mejoró respecto al año pasado: el 30% planea gastar menos que en 2024, frente al 37% que decía lo mismo en 2025. El 33% entrará al evento sin límite de presupuesto, mientras que el 38% se fijará un techo de $150. Esa diferencia marca claramente a dos tipos de comprador con necesidades distintas.

Cómo no caer en la trampa del descuento falso

El 71% de los compradores irá directo a la página principal o la app de Amazon para buscar ofertas. Eso no significa que efectivamente sea el mejor precio del mercado.

El 66% de los participantes comparará precios en otras tiendas antes de comprar, Walmart y Target ya activaron sus propias promociones paralelas. Según RetailMeNot, el 41% de los compradores revisa múltiples plataformas durante la semana del evento.

Para no gastar de más, NerdWallet recomienda seguir tres pasos concretos:

Revisar el historial de precios del producto antes de comprar (disponible en la página de cada artículo en Amazon)

del producto antes de comprar (disponible en la página de cada artículo en Amazon) Activar notificaciones para las categorías de interés desde la app

para las categorías de interés desde la app Hacer la lista de los productos necesarios a comprar antes del evento, no al momento de ingresar. Esto ayudará a evitar compras por impulso

La membresía Prime tiene un costo de $139 al año o $14.99 al mes. Quienes no son miembros pueden iniciar una prueba gratuita de 30 días antes del 26 de junio para acceder a las ofertas.

La inteligencia artificial ya está en el carrito de compras

El 58% de los compradores planea usar herramientas de inteligencia artificial durante el evento, principalmente para acciones como comparar precios (65%), revisar el historial de costos (46%) o resumir reseñas (25%). Mientras que el 50% de los compradores habituales de este evento ya ha probado la herramienta de Amazon, Alexa para Compras.

Jamil Ghani, vicepresidente de Amazon Prime, indicó el 23 de junio que el evento ofrece “valor y ahorro en productos de la vida cotidiana”, con énfasis en herramientas digitales para que los compradores encuentren las mejores ofertas de forma más rápida.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre Amazon Prime Day 2026

¿Cuándo es Amazon Prime Day 2026 y cuánto dura?

Del 23 al 26 de junio de 2026. Es la primera vez que se celebra en junio; en años anteriores era en julio. Las ofertas están disponibles en Amazon.com y en la app de Amazon para miembros Prime.

¿Necesito ser miembro Prime para aprovechar las ofertas?

Sí. Las ofertas de Prime Day son exclusivas para miembros de Amazon Prime, que cuesta $139 al año o $14.99 al mes. Para nuevos clientes, hay una prueba gratuita de 30 días.

¿Qué productos conviene comprar en Prime Day 2026?

Los mejores descuentos se concentran en ropa (51% de compradores interesados), artículos del hogar y herramientas (41%), belleza (39%) y electrónica (38%). Los víveres bajaron 11% este año, según Stackline.

¿Vale la pena esperar a Prime Day para comprar electrónicos?

Depende del producto. Los descuentos en dispositivos Amazon (Echo, Kindle, Fire TV) suelen ser de hasta 80% en algunos modelos. Para otros electrónicos, es mejor revisar el historial de precios.

¿Amazon siempre tiene el mejor precio en Prime Day?

No siempre. El 66% de los compradores planea comparar precios en Walmart y Target antes de comprar porque lanzan promociones paralelas. Se recomienda revisar el historial de precios.

Conclusión

El Prime Day 2026 forma parte de un momento económico particular: los consumidores quieren cuidar su dinero, pero también quieren gastar. Esa contradicción define exactamente el objetivo de este evento.

Los $26,300 millones proyectados no son todos ahorro, una parte importante son compras de impulso. Para quienes tienen una lista definida y revisan precios, Prime Day puede ser una oportunidad real. Para quien entra a “ver qué hay”, el riesgo es aumentar una deuda no planeada en artículos que estarán al mismo precio en agosto. La diferencia la hace la preparación, no la velocidad.

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