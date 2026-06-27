Espectáculo Macy’s del 4 de julio: 100,000 tickets serán sorteados por la alcaldía de Nueva York

Desde 1976 cada 4 de julio Macy’s ofrece un espectáculo gratis icónico de fuegos artificiales en Nueva York.

En 2026, al cumplirse 250 años de la independencia -y 50 de la tradición de Macy’s-, la celebración se perfila más espectacular y con asistencia mucho mayor. Por ello la alcaldía sorteará 100,000 entradas gratuitas para que los neoyorquinos disfruten de los fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s desde las mejores zonas de observación en Brooklyn Bridge Park (Brooklyn) y Seaport (Bajo Manhattan).

El registro para el sorteo público está abierto en july4.events.nyc hasta el 29 de junio a las 11:59 p.m. Los ganadores serán notificados entre el 30 de junio y el 2 de julio y podrán reclamar hasta cuatro entradas.

Además de las zonas de observación con entrada en Brooklyn Bridge Park y Seaport, habrá zonas públicas sin entrada disponibles a lo largo de la FDR Drive (Manhattan). Próximamente se publicará más información sobre estas ubicaciones y la logística de seguridad también en july4.events.nyc, anunció la alcaldía en un comunicado ayer. Como es tradición, esa noche habrá cierre de vías y accesos al Metro, y cambio en rutas de buses que serán detallados la próxima semana.

“El 4 de julio los estadounidenses nos reunimos para reflexionar sobre nuestro progreso como nación y hacia dónde queremos ir juntos en el futuro. Cientos de miles de neoyorquinos se congregarán a lo largo de la costa para celebrar, y nos aseguramos de que algunas de las mejores vistas estén disponibles de forma gratuita”, declaró el alcalde Zohran Mamdani. “Desde Brooklyn Bridge Park hasta Seaport y FDR, abrimos nuestros espacios públicos para que los neoyorquinos puedan reunirse y disfrutar juntos de esta noche.”

Los ganadores de la lotería recibirán un correo electrónico con instrucciones para reclamar sus boletos y elegir su área de visualización preferida. Cada ganador puede reclamar hasta cuatro boletos. Los niños menores de 2 años no necesitan ticket.

“Eventos como los fuegos artificiales del 4 de julio nos recuerdan que nuestros parques y espacios abiertos son más que lugares para relajarse: son donde los neoyorquinos se reúnen para celebrar, conectar y crear recuerdos imborrables”, dijo la Comisionada de Parques de la Ciudad de Nueva York, Tricia Shimamura en el comunicado de la alcaldía. “Estos espacios públicos compartidos tienen un propósito importante: reunir a personas de todos los barrios para momentos que fortalecen nuestro sentido de comunidad. Abrir nuestros parques y zonas costeras para celebraciones como ésta garantiza que sigan siendo vibrantes, acogedores y accesibles para todos.”

Espectáculo amplio: Nueva York y Jersey

El espectáculo pirotécnico del 4 de julio de Macy´s ha tenido diversas ubicaciones, sobre todo en el East River, Hudson River, el Empire State y el Bajo Manhattan, generando a veces polémicas de visualización entre Queens y Nueva Jersey, según la zona escogida.

Este año, por ser una fecha especial, el espectáculo será triple: se extenderá a la zona baja del East River en el Seaport District de Manhattan, a la zona baja del río Hudson en colaboración con Jersey City, y al emblemático Puente de Brooklyn, “creando una experiencia compartida que conecta a más comunidades que nunca”, adelantó Macy’s en un comunicado.

Además, espectadores de todo el país podrán disfrutar en vivo de los “Fuegos Artificiales del 4 de Julio de Macy’s” en Telemundo, NBC y Peacock de 8 a 10:00 p.m. ET/PT, y de 7 a 9:00 p.m. CT/MT.

“Como marca sinónimo de celebración, entretenimiento y cultura, Macy’s une a generaciones de clientes y comunidades a través de momentos importantes y cotidianos”, declaró Sharon Otterman, directora de mercadeo de la cadena de tiendas.

El año pasado, en su edición número 49, los fuegos artificiales de Macy’s regresaron al East River entre Manhattan y Brooklyn, luego de hacerse en 2024 en el Hudson River frente a la costa de Nueva Jersey. El espectáculo de 25 minutos contó con 80,000 fuegos artificiales y atrajo a multitudes en vivo, entre neoyorquinos y turistas, además de televidentes alrededor de EE.UU. y el mundo.