Hombre ingresó a las vías y murió atropellado por tren NJ Transit

Un hombre que entró a las vías del tren New Jersey Transit murió atropellado anoche cerca del terminal Hoboken.

En un comunicado a News 12, un portavoz de NJ Transit informó que el tren 1647 de la línea Pascack Valley tenía previsto salir de Hoboken a las 11:12 p.m. del jueves y llegar a Spring Valley (NY) a las 12:23 a.m. del viernes. Pero anoche alrededor de las 11:20 p.m. el tren atropelló y causó la muerte de un hombre adulto que se encontraba invadiendo las vías.

A bordo del tren viajaban 18 pasajeros y miembros de la tripulación. Las autoridades indicaron que no se reportaron otros heridos. La policía de New Jersey Transit está investigando el incidente. El nombre de la víctima no ha sido difundido.

En marzo un cadáver fue encontrado cerca de las vías al oeste de la Estación de Tren Plainfield en Nueva Jersey. En abril del año pasado Lucien Jean, conductor de 62 años, murió luego de que su auto impactara un tren LIRR de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) de Nueva York. También ese mes un tren Amtrak arrolló fatalmente a 3 personas, interrumpiendo el servicio entre la estación Penn en Nueva York y la estación principal de Filadelfia.

En octubre de 2024 un conductor murió dramáticamente cuando su vehículo fue golpeado por un tren de New Jersey Transit (NJT). En agosto de ese año un niño fue fatalmente atropellado por un tren ligero de NJ Transit en Palmyra, Nueva Jersey. A fines de julio de 2024 un taxista de 49 años murió cuando su auto chocó contra un tren LIRR que se aproximaba y su pasajero resultó gravemente herido en Nueva York.

En otro caso similar, en mayo de 2024 Thomas J. Gates, veterano gerente de escena en Broadway, murió trágicamente a los 51 años tras ser atropellado por un tren en Nueva Jersey. En julio de 2023 un hombre murió arrollado por un tren LIRR entre las estaciones Jamaica y Hollis en Nueva York.

En diciembre de 2023 un hombre de 74 años murió al ser arrollado por un tren de NJ Transit. En abril de 2022 el periodista y comentarista de TV Eric Boehlert fue atropellado fatalmente por un tren mientras corría bicicleta en Montclair, Nueva Jersey.

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