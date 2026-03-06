Encuentran cadáver junto a línea de tren en NJ

Un cadáver fue hallado cerca de las vías al oeste de la Estación de Tren de Plainfield en Nueva Jersey.

El miércoles, alrededor de las 9:16 p.m., la Policía de Tránsito de Nueva Jersey respondió al reporte de un cuerpo humano avistado cerca de New Street Bridge. El servicio la Línea Raritan Valley de NJ Transit fue suspendido temporalmente mientras las autoridades investigaban el lugar.

La víctima no ha sido identificada y la policía no ha determinado si fue atropellada por un tren o tuvo otra causa de muerte. En agosto de 2025 una persona fue atropellada cerca del paso elevado de Grant Avenue en Plainfield.

Si bien caminar por la vía pública es ilegal, hacer cumplir estas normas es extremadamente difícil debido a la longitud de las líneas ferroviarias de Nueva Jersey. Se sabe que en las inmediaciones del Puente de New Street hay muchos intrusos, comentó TAPinto Plainfield.

En general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas. La semana pasada un hombre fue acusado de la muerte de su madre hallada en un bosque en Long Island (NY) luego de que él mismo la hubiese reportada desaparecida. Además un hombre fue encontrado muerto en el famoso Central Park de Manhattan a plena luz del día.

También el mes pasado tres coacusados ​​fueron sentenciados por la muerte y desmembramiento de Malcolm Craig Brown (53) y su esposa Donna R. Conneely (59), una pareja de Yonkers (NY) cuyos restos fueron hallados en una carretera en Long Island en febrero de 2024.

En diciembre una mujer latina mayor fue hallada muerta afuera del New York Botanical Garden en El Bronx. Igualmente ese mes Andrew Dykes fue arrestado cerca de Tampa (Florida) como sospechoso de la muerte en 1997 de Tanya Jackson y su hija Tatiana Dykes, cuyos cuerpos fueron encontrados en una playa en Long Island (NY), pero no fueron identificadas hasta 2025.

En noviembre John Paul Fernández fue identificado como la víctima cuyos restos fueron hallados en Nueva Jersey, 10 años después de ser reportado desaparecido. Recientemente también se identificaron los restos de Susan “Suzy” Mann, una quinceañera que vivía en Queens, desapareció en mayo de 1980 y fue hallada muerta en un contenedor de basura en Freeport, Long Island (NY) en noviembre de 1982. Pero en tanto tiempo nadie ha sido acusado por el crimen. Las autoridades ofrecen una recompensa de $25,000 dólares por pistas que conduzcan a un arresto.

En enero de 2021 fueron hallados unos restos humanos en un parque en Staten Island (NYC) junto a un calendario del año 2005. Meses después se determinó que los huesos eran de un hombre bajo de estatura (entre 4’11 “y 5’5”), posiblemente asiático o hispano, y que había sido asesinado en una fecha no especificada. Pero hasta ahora la víctima no ha sido identificada ni ha habido arrestos.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Busque ayuda