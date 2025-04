3 parientes mueren arrollados por tren Amtrak que circulaba entre Nueva York y Filadelfia

Amtrak suspendió el servicio durante varias horas entre la estación Penn en Nueva York y la estación principal de trenes de Filadelfia después de que ayer uno de sus trenes atropellara y causara la muerte de tres personas en Bristol, Pensilvania.

El tren arrolló a tres personas en las vías alrededor de las 6:10 p.m. del jueves cerca de la estación de Bristol, según una portavoz de Amtrak. El tren viajaba de Boston a Richmond (Virginia) e hizo una parada en Nueva York. No se reportaron heridos entre los 236 pasajeros y tripulantes a bordo, indicó The New York Times.

Las víctimas no identificadas eran parientes entre sí, según ABC News. Las autoridades de Bristol informaron que inicialmente respondieron a llamadas sobre personas en las vías. Fueron avistadas rápidamente, pero poco después las arrolló un tren de Amtrak en ruta a Filadelfia.

Aún no se sabe con certeza por qué se encontraban en las vías. Las autoridades calificaron el incidente de “horrible tragedia”. Según Amtrak, todo el tráfico ferroviario programado para salir de Nueva York (NYP) y Filadelfia (PHL) fue suspendido debido al incidente.

La línea Trenton de SEPTA (Southeastern Pennsylvania Transportation Authority) también se vio afectada. Las autoridades estimaron que las suspensiones ferroviarias durarían varias horas, y añadieron que se estaba trasladando a personas en autobús a zonas al norte, a Tullytown, y al sur, a Croydon.

En octubre un conductor murió dramáticamente cuando su vehículo fue golpeado por un tren de New Jersey Transit (NJT). En agosto un niño fue fatalmente atropellado por un tren ligero de NJ Transit en Palmyra, Nueva Jersey. A fines de julio un taxista de 49 años murió cuando su auto chocó contra un tren LIRR (Long Island Rail Road) que se aproximaba y su pasajero resultó gravemente herido en Nueva York. LIRR es el sistema de transporte suburbano más grande del país.

En otro caso similar, en mayo de 2024 Thomas J. Gates, veterano gerente de escena en Broadway, murió trágicamente a los 51 años tras ser atropellado por un tren en Nueva Jersey. En julio de 2023 un hombre murió atropellado por un tren LIRR entre las estaciones Jamaica y Hollis en Nueva York.

En diciembre un hombre de 74 años murió al ser arrollado por un tren de NJ Transit. En abril de 2022 el periodista y comentarista de TV Eric Boehlert fue atropellado fatalmente por un tren mientras corría bicicleta en Montclair, Nueva Jersey.

Busque ayuda