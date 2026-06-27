Mundial 2026: Juegos para hoy 27 de junio y duelos de 16avos definidos

Este sábado cierra la fase de grupos del Mundial 2026 y se definirán todos los cruces de los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Los Grupos de Argentina, Portugal, Colombia e Inglaterra cerrarán acción este sábado y se posicionan en la mejor llave posible para las siguientes rondas.

Estos son los partidos del 27 junio del Mundial 2026

⚽ Mundial FIFA 2026 Partidos de hoy | 27 de junio | Horario del Este (ET) Grupo Partido Hora (ET) Estadio Transmisión en EE.UU. Grupo L 🇭🇷 Croacia vs 🇬🇭 Ghana 5:00 PM 🏟️ Lincoln Financial Field Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Grupo L 🇵🇦 Panamá vs 🏴 Inglaterra 5:00 PM 🏟️ MetLife Stadium Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Grupo K 🇨🇴 Colombia vs 🇵🇹 Portugal 7:30 PM 🏟️ Hard Rock Stadium Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Grupo K 🇨🇩 RD Congo vs 🇺🇿 Uzbekistán 7:30 PM 🏟️ Mercedes-Benz Stadium Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Grupo J 🇩🇿 Argelia vs 🇦🇹 Austria 10:00 PM 🏟️ Arrowhead Stadium Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Grupo J 🇯🇴 Jordania vs 🇦🇷 Argentina 10:00 PM 🏟️ AT&T Stadium (Arlington) Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio 📺 Todos los horarios corresponden al horario del Este de Estados Unidos (ET). La jornada definirá posiciones clave en los grupos K, L y J de cara a los dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026.

Posibles duelos de 16avos de final del Mundial 2026

🏆 Posibles cruces de los Dieciseisavos de Final Así quedarían las llaves si la fase de grupos terminara hoy Estado Duelo Fecha Sede ✔ Definido 🇩🇪 Alemania vs 🇵🇾 Paraguay 29 de junio Boston Stadium ✔ Definido 🇫🇷 Francia vs 🇸🇪 Suecia 30 de junio New York New Jersey Stadium ✔ Definido 🇿🇦 Sudáfrica vs 🇨🇦 Canadá 28 de junio Los Angeles Stadium ✔ Definido 🇳🇱 Países Bajos vs 🇲🇦 Marruecos 30 de junio Estadio Monterrey ⏳ As it stands 🇵🇹 Portugal vs 🇬🇭 Ghana 3 de julio Toronto Stadium ⏳ As it stands 🇪🇸 España vs 🇦🇹 Austria 2 de julio Los Angeles Stadium ✔ Definido 🇺🇸 Estados Unidos vs 🇧🇦 Bosnia-Herzegovina 2 de julio San Francisco Bay Area Stadium ⏳ As it stands 🇧🇪 Bélgica vs 🇰🇷 Corea del Sur 1 de julio Seattle Stadium ✔ Definido 🇧🇷 Brasil vs 🇯🇵 Japón 29 de junio Houston Stadium ✔ Definido 🇨🇮 Costa de Marfil vs 🇳🇴 Noruega 30 de junio Dallas Stadium ⏳ As it stands 🇲🇽 México vs 🇪🇨 Ecuador 1 de julio Mexico City Stadium ⏳ As it stands 🏴 Inglaterra vs 🇸🇳 Senegal 1 de julio Atlanta Stadium ✔ Definido 🇦🇷 Argentina vs 🇨🇻 Cabo Verde 3 de julio Miami Stadium ✔ Definido 🇦🇺 Australia vs 🇪🇬 Egipto 3 de julio Dallas Stadium ⏳ As it stands 🇨🇭 Suiza vs 🇮🇷 Irán 3 de julio BC Place Vancouver ⏳ As it stands 🇨🇴 Colombia vs 🇭🇷 Croacia 4 de julio Kansas City Stadium Leyenda



✔ Definido (Scheduled) ⏳ As it stands Los cruces marcados como “As it stands” dependen de los resultados de la última jornada de la fase de grupos y podrían modificarse antes del inicio de los dieciseisavos de final.

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