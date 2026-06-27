Mundial 2026: Juegos para hoy 27 de junio y duelos de 16avos definidos

Este sábado cierra la fase de grupos del Mundial 2026 y se definirán todos los cruces de los 16avos de final de la Copa del Mundo.
Los Grupos de Argentina, Portugal, Colombia e Inglaterra cerrarán acción este sábado y se posicionan en la mejor llave posible para las siguientes rondas.
Estos son los partidos del 27 junio del Mundial 2026
⚽ Mundial FIFA 2026
Partidos de hoy | 27 de junio | Horario del Este (ET)
|Grupo
|Partido
|Hora (ET)
|Estadio
|Transmisión en EE.UU.
|
Grupo L
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🇭🇷 Croacia vs 🇬🇭 Ghana
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5:00 PM
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🏟️ Lincoln Financial Field
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Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
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Grupo L
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🇵🇦 Panamá vs 🏴 Inglaterra
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5:00 PM
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🏟️ MetLife Stadium
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Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
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Grupo K
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🇨🇴 Colombia vs 🇵🇹 Portugal
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7:30 PM
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🏟️ Hard Rock Stadium
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Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|
Grupo K
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🇨🇩 RD Congo vs 🇺🇿 Uzbekistán
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7:30 PM
|
🏟️ Mercedes-Benz Stadium
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Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|
Grupo J
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🇩🇿 Argelia vs 🇦🇹 Austria
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10:00 PM
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🏟️ Arrowhead Stadium
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Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|
Grupo J
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🇯🇴 Jordania vs 🇦🇷 Argentina
|
10:00 PM
|
🏟️ AT&T Stadium (Arlington)
|
Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
📺 Todos los horarios corresponden al horario del Este de Estados Unidos (ET). La jornada definirá posiciones clave en los grupos K, L y J de cara a los dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026.
Posibles duelos de 16avos de final del Mundial 2026
🏆 Posibles cruces de los Dieciseisavos de Final
Así quedarían las llaves si la fase de grupos terminara hoy
|Estado
|Duelo
|Fecha
|Sede
|✔ Definido
|🇩🇪 Alemania vs 🇵🇾 Paraguay
|29 de junio
|Boston Stadium
|✔ Definido
|🇫🇷 Francia vs 🇸🇪 Suecia
|30 de junio
|New York New Jersey Stadium
|✔ Definido
|🇿🇦 Sudáfrica vs 🇨🇦 Canadá
|28 de junio
|Los Angeles Stadium
|✔ Definido
|🇳🇱 Países Bajos vs 🇲🇦 Marruecos
|30 de junio
|Estadio Monterrey
|⏳ As it stands
|🇵🇹 Portugal vs 🇬🇭 Ghana
|3 de julio
|Toronto Stadium
|⏳ As it stands
|🇪🇸 España vs 🇦🇹 Austria
|2 de julio
|Los Angeles Stadium
|✔ Definido
|🇺🇸 Estados Unidos vs 🇧🇦 Bosnia-Herzegovina
|2 de julio
|San Francisco Bay Area Stadium
|⏳ As it stands
|🇧🇪 Bélgica vs 🇰🇷 Corea del Sur
|1 de julio
|Seattle Stadium
|✔ Definido
|🇧🇷 Brasil vs 🇯🇵 Japón
|29 de junio
|Houston Stadium
|✔ Definido
|🇨🇮 Costa de Marfil vs 🇳🇴 Noruega
|30 de junio
|Dallas Stadium
|⏳ As it stands
|🇲🇽 México vs 🇪🇨 Ecuador
|1 de julio
|Mexico City Stadium
|⏳ As it stands
|🏴 Inglaterra vs 🇸🇳 Senegal
|1 de julio
|Atlanta Stadium
|✔ Definido
|🇦🇷 Argentina vs 🇨🇻 Cabo Verde
|3 de julio
|Miami Stadium
|✔ Definido
|🇦🇺 Australia vs 🇪🇬 Egipto
|3 de julio
|Dallas Stadium
|⏳ As it stands
|🇨🇭 Suiza vs 🇮🇷 Irán
|3 de julio
|BC Place Vancouver
|⏳ As it stands
|🇨🇴 Colombia vs 🇭🇷 Croacia
|4 de julio
|Kansas City Stadium
Leyenda
✔ Definido (Scheduled)
⏳ As it stands
Los cruces marcados como “As it stands” dependen de los resultados de la última jornada de la fase de grupos y podrían modificarse antes del inicio de los dieciseisavos de final.
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