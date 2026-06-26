La Uruguay de Bielsa se despide del Mundial 2026 sin ganar un solo partido

La selección de España certificó el liderato definitivo del Grupo H del Mundial 2026 al imponerse por 0-1 a un combinado de Uruguay que consumó la segunda eliminación consecutiva en fase de grupos.

Con este resultado, la ‘Roja’ cumple su objetivo estratégico de máxima prioridad: avanzar a la ronda de los 32 mejores como primera de sector, evitando un cruce prematuro con la Argentina de Lionel Messi. Por el contrario, la Celeste firma una página negra en su bitácora balompédica al quedar fuera en la primera etapa en dos ediciones mundialistas consecutivas por primera vez en toda su cronología, marchándose además de Norteamérica sin haber sumado un solo triunfo.

El encuentro arrancó bajo el estricto guion de presión asfixiante que Marcelo Bielsa intentó infundir en sus dirigidos para espantar el ambiente de dudas colectivas. Uruguay trabó la circulación de una España a la que le faltó frescura en las piernas, obligándola a jugar de forma horizontal y a un ritmo de dos toques por posesión.

Sin embargo, el plan táctico de Luis de la Fuente halló la llave de la efectividad apelando a la misma receta de intensidad en los duelos. Al minuto 42, en el primer tramo donde España logró imponer su físico gracias al despliegue de Mikel Merino, Marcos Llorente proyectó un centro venenoso al corazón del área. El veterano guardameta Fernando Muslera calculó mal, tocó el esférico de forma deficiente y terminó introduciéndolo en su propio arco para el 0-1.

El clamoroso error significó el tercer fallo directo de Muslera que cuesta un gol en lo que va del Mundial, una situación insostenible que obligó a Bielsa a claudicar al descanso, sentando al histórico arquero para dar entrada a Sergio Rochet.

La urgencia uruguaya no logró traducirse en fútbol, sino en un exceso de agresividad y revoluciones pasadas de rosca. La temperatura del encuentro terminó de estallar al minuto 56 con otra decisión de Marcelo Bielsa: el técnico retiró del campo al capitán Federico Valverde para dar ingreso al atacante Federico Viñas. El rostro de absoluta incredulidad y frustración del mediocampista del Real Madrid al enfilar el banquillo fue el fiel reflejo de un camerino quebrado.

El epílogo del partido fue un compendio de frustración uruguaya. En el tiempo de descuento, el bloque charrúa reclamó airadamente un presunto penalti de Dani Olmo sobre Viñas que el colegiado pasó por alto. La impotencia terminó desbordándose en forma de duras entradas que le costaron la tarjeta roja directa a Agustín Canobbio en el último suspiro del añadido.

Un camino sin triunfos en el Grupo H

Uruguay careció de la contundencia y el juego que caracterizan a sus mejores épocas. Obligados a lograr un triunfo en la jornada definitiva ante España, los dirigidos por Bielsa no encontraron los caminos y se despidieron con apenas dos unidades en el casillero:

Fecha 1: Empate 1-1 ante Arabia Saudí.

Fecha 2: Empate 2-2 ante Cabo Verde.

Fecha 3: Derrota 0-1 ante España.

El balance final deja a Uruguay en la tercera plaza del sector, viendo cómo la modesta e invicta Cabo Verde se adjudicaba el segundo billete clasificatorio de forma heroica para citarse con Argentina en los dieciseisavos de final.

A lo largo de sus 15 participaciones en las fases finales de las Copas del Mundo, la Celeste solo ha tropezado en la ronda de grupos en cinco ocasiones. Lo que convierte a la edición de 2026 en un bache inédito es la falta de reacción inmediata tras lo sucedido hace tres años y medio en suelo árabe.

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