Pronóstico del tiempo en Chicago para este sábado 27 de junio

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Es por eso que aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 27 de junio.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de máxima y los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 3 durante la primera mitad de la jornada y del 7 durante la noche. Luego, tendremos nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:17 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:30 h. En total, tendremos 15 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana tendremos más nubes que claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Se estima que la temperatura máxima sea de 82 grados Fahrenheit (28ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 73 (23 grados Celsius). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 55% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es vital estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima