Puerto Rico se moviliza para auxiliar a Venezuela tras terremotos: Gobierno enviará 55 rescatistas

NUEVA YORK – La secretaria del Departamento de Estado de Puerto Rico, Rosachely Rivera Santana, informó que la Isla enviará 55 rescatistas a Venezuela para responder a la emergencia por los terremotos del miércoles.

“Quiero notificar que, tenemos disponibles, dentro de esos 55 rescatistas, 12 rescatistas de manejo de emergencias, 11 paramédicos y 32 bomberos“, indicó la funcionaria en una conferencia de prensa este viernes.

Sin embargo, Rivera Santana no pudo especificar cuándo el equipo de búsqueda y rescate se trasladará al país sudamericano, ya que eso dependerá de la autorización del gobierno de Estados Unidos.

“Por el momento tiene que ser todo a través de las autoridades federales, del Departamento de Estado federal. Sí, estamos listos, porque ya nos confirmaron que van a hacer uso del equipo de rescatistas y nos confirmaron que en cualquier momento pueden activar el vuelo para que llegue aquí y ellos puedan partir para dar la ayuda necesaria”, declaró la portavoz de la Administración de Jenniffer González.

La secretaria de Estado justificó la espera bajo el argumento de que se busca “salvaguardar toda la logística establecida y planificada por las autoridades federales” y que la ayuda se canalice por las vías oficiales para que llegue efectivamente a su destino.

Rivera Santana aseguró que, desde las primeras horas posteriores a la emergencia, realizaron gestiones para identificar la mejor manera de colaborar.

“Como parte de este esfuerzo, enviamos comunicaciones al Departamento de Estado de EE.UU., a la Embajada de EE.UU. en Caracas, Venezuela, para expresar nuestra disposición de ayudar y solicitar orientación sobre los canales para hacerlo”, precisó.

Añadió que buena parte de los esfuerzos consistió en identificar a las organizaciones y entidades autorizadas para recibir los donativos y establecer el mecanismo adecuado para que los suministros lleguen directamente a los damnificados.

“Queremos que cada aportación que realizan los puertorriqueños llegue a quien realmente lo necesita. Queremos actuar con responsabilidad, organización, transparencia y coordinación con las autoridades”, afirmó la representante de la Administración.

En ese sentido, mencionó que la noche del jueves personal del Departamento de Estado se reunió con organizaciones venezolanas establecidas en Puerto Rico como Casa Venezuela y el Ateneo Venezolano, entre otras.

“Decidimos reunirnos con ellos porque entendemos que son los que mejor conocen la realidad que vive su país y las necesidades que enfrentan las comunidades afectadas. Escuchamos sus recomendaciones y comenzamos a organizar de manera coordinada el esfuerzo humanitario”, expuso.

En cuanto a los artículos a los que se les dará prioridad, mencionó los farmacéuticos, los de primeros auxilios y alimentos no perecederos.

“La prioridad será la recopilación de medicamentos, artículos médicos y productos de primeros auxilios.También estaremos organizando la recolecta de alimentos no perecederos, como productos enlatados. Además, se estarán recibiendo artículos, como guantes de trabajo, guantes quirúrgicos, cascos de seguridad, linternas, baterías portátiles y productos de higiene personal”, enumeró.

Cinco centros de acopio oficiales

La secretaria de Estado anunció la apertura de cinco centros de acopio oficiales a donde personas, municipios y entidades podrán llevar los productos.

“He recibido muchas llamadas de alcaldes, organizaciones sin fines de lucro, individuos y otras entidades que están creando centros de acopio y se están poniendo a la disposición de ayudar a nuestros hermanos venezolanos. A ellos les digo que el gobierno de Puerto Rico habilitará cinco centros de acopio en los municipios de Guaynabo, Manatí, Ponce, Mayagüez, Fajardo. Esto con el propósito de que todas las personas y entidades puedan tener un centro oficial donde poder llevar estas ayudas. A todos los alcaldes y alcaldesas que en sus municipios estén recaudando diferentes ayudas, lo pueden hacer y luego las vamos a coordinar para que sean dirigidas directamente a los centros de acopio designados, para de ahí poder hacer la movilización para el trámite correspondiente para que llegue a Venezuela”, abundó.

Donativos monetarios

En cuanto a donativos de dinero, pidió que se realicen a través de organizaciones certificadas por el Departamento como “Cáritas Puerto Rico”, cuya red internacional implica contacto directo con sus oficiales en Venezuela.

El padre Enrique “Kike” Camacho Monserrate, director ejecutivo de la organización, indicó que los donativos pueden hacerse a través de ATH Móvil (/CaritasPR) o por la página web caritaspr.net por el sistema PayPal. El sitio web incluye un aviso de que es importante que identifiquen la aportación como para los damnificados por los terremotos en Venezuela.

“A nosotros se nos hace más fácil transferir la ayuda o comprar lo que ellos nos vayan diciendo, según las necesidades. Por lo tanto, estaremos en comunicación con Caribbean Produce para adquirir los alimentos que se necesiten según vayan ellos solicitando y también para farmacéuticas para medicinas que nos han pedido”, señaló el religioso.

Sobre boricuas afectados por los temblores, la secretaria de Estado dijo: “En el día de ayer, recibimos una llamada de una boricua que se encontraba en Venezuela y hablamos con ella. También estamos informando que tenemos un correo electrónico habilitado para cualquier otra persona que necesite ayude de nosotros es info@estado.pr.gov.

Desaparecidos exdiplomática venezolana y su esposo puertorriqueño

Un artículo en El Nuevo Día este viernes hizo referencia al caso de la desaparición de la exdiplomática venezolana María Clemencia López Ramírez y de su esposo puertorriqueño, José Ignacio Jiménez.

La relacionista pública Rosalía Ortiz Luquis indicó que la pareja dividía su tiempo entre su residencia, ubicada en La Guaira, donde impactaron los terremotos magnitud 7.2 y 7.5, y un apartamento en la zona colonial de la capital de Puerto Rico conocida como Viejo San Juan.

Ortiz Luquis había compartido por Facebook que no perdía la esperanza de que encontraran con vida a la pareja.

“Nos dicen que oficialmente están desaparecidos”, circuló la comunicadora.

“Aún no encuentro palabras para nombrar esta tristeza”, expresó. “Ella, diplomática venezolana, antillanista de corazón. Él, boricua, independentista, bolivariano, generoso siempre; un verdadero embajador sin cartera para quienes encontraban en él una mano tendida, una casa, una conversación. Amaron el Viejo San Juan, la calle San Sebastián, a Venezuela, a Cuba, a Puerto Rico y nos enseñaron de una geografía que no cabe en los mapas: la de los afectos, las luchas compartidas y la historia antillana”, destacó Ortiz Luquis

Sobre este caso, el Departamento de Estado indicó no contar con información al momento.

En un mensaje en video en sus redes, la gobernadora de Puerto Rico aseguró el jueves que todo lo que el Gobierno pueda hacer por Venezuela, lo va a hacer.

“Más de 5,000 venezolanos viven aquí en Puerto Rico y su familia y la comunidad puertorriqueña está consternada ante el efecto de estos devastadores terremotos que, no solamente han derribado estructuras, sino que hay cientos de personas perdidas y muchas han perdido su vida”, inició su discurso.

“Ante esta situación, el Negociado de Emergencias de Puerto Rico tiene un equipo de trabajo que se dedica a la búsqueda de personas y está a la disposición del gobierno federal, el Departamento de Estado de EE.UU. en conjunto con la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, quien ya está haciendo coordinaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, al igual que personal de la Embajada en conjunto con el gobierno venezolano en la manera en la que el gobierno federal así lo estime para ayudar en cualquier misión que estime pertinente para ayudar al gobierno venezolano en este momento de tanta necesidad”, continuó.

La página web “Desaparecidos Terremoto Venezuelas” (desaparecidosterremotovenezuela.com/), apuntaba a 77, 406 reportes de personas desaparecidas temprano en la tarde de este sábado. De esas, aproximadamente, 68,735 son personas únicas, lo que se refiere a una estimación tras quitar duplicados.

Del número total, 55,492 aún no han sido contactados versus los 13,243 localizados.

La distancia entre Puerto Rico y Venezuela es de, aproximadamente, 1,305 kilómetros, medida desde el centro de cada país; la distancia más corta es de 833 km.

De Ponce (ciudad al sur de la isla) hasta Caracas son unos 833 km.

Actualmente, un vuelo desde Puerto Rico a Caracas puede tomarse de seis a nueve horas porque no hay directos. Pero, si los hubiera, el tiempo podría reducirse hasta a una hora y media más o menos.

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