Adele apareció en show de Bad Bunny y emocionó a Londres

Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista latinoamericano en encabezar un concierto en un estadio del Reino Unido y, frente a unas 50 mil personas en Londres, combinó su gran momento con un mensaje de solidaridad para Venezuela tras los devastadores terremotos que golpearon al país.

El cantante puertorriqueño ofreció la primera de dos fechas con entradas agotadas en el Tottenham Hotspur Stadium, donde el ambiente festivo convivió con un momento de reflexión dedicado a las víctimas de la emergencia.

Adele fue una de las invitadas de la noche

La presentación reunió a varias figuras reconocidas entre los asistentes. Adele fue vista disfrutando del concierto desde las gradas, mientras que Maya Jama apareció en “La Casita”, el famoso escenario secundario inspirado en una vivienda tradicional puertorriqueña que forma parte de la producción de la gira. También llamó la atención la presencia de Novak Djokovic, quien incluso participó en uno de los momentos del espectáculo pocos días antes del inicio de Wimbledon.

La gira, bautizada con el nombre del álbum “Debí Tirar Más Fotos”, pone en el centro la identidad puertorriqueña. Buena parte del repertorio estuvo dedicada a ese disco, conocido también por sus siglas “DTMF”, que en febrero hizo historia en los Premios Grammy al convertirse en el primer álbum interpretado completamente en español en obtener el reconocimiento al Álbum del Año.

El concierto comenzó con “La Mudanza”, una canción que muestra la mezcla de rap latino y salsa que caracteriza esta etapa musical del artista. Más adelante, “Nuevayol” terminó de conquistar a un público británico que respondió con entusiasmo a uno de los sencillos más populares del disco.

Espectáculo con identidad y un mensaje de solidaridad

Bad Bunny también apostó por una propuesta que privilegia los elementos tradicionales sobre la tecnología. “La Casita”, como siempre, aportó un ambiente cercano, como si el artista estuviera cantando en una reunión entre amigos, pese a encontrarse en un estadio repleto.

El puertorriqueño habló casi toda la noche en español, después de pedir permiso al público al comenzar el concierto. Aunque evitó hacer referencias políticas directas, sí aprovechó la velada para enviar un mensaje de apoyo a Venezuela, que atraviesa una de las mayores tragedias recientes tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

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