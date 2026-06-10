Lo que pasó en el breve encuentro entre Bad Bunny y el papa León XIV

El momento duró apenas unos instantes, pero bastó para ser noticia en España. El papa León XIV y Bad Bunny coincidieron en Madrid después de una multitudinaria actividad encabezada por el pontífice en el estadio Santiago Bernabéu, según confirmó el Vaticano.

La posibilidad de que ambos se encontraran había alimentado especulaciones durante varios días. Por un lado, el papa desarrollaba una visita oficial a la capital española desde el sábado. Por el otro, el intérprete puertorriqueño se encuentra ofreciendo una serie de conciertos en su residencia.

La confirmación llegó de boca del portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, quien explicó a periodistas en Barcelona que Bad Bunny “estaba con su familia y otras personas” cuando se produjo el encuentro. Según detalló, León XIV “los saludó brevemente antes de salir del estadio”.

Encuentro muy comentado

El interés por una eventual reunión entre ambas figuras había crecido incluso antes de la llegada del pontífice a España. De hecho, durante el vuelo que lo trasladó a Madrid, León XIV fue consultado sobre informaciones que apuntan a un renovado interés de los jóvenes por la religión.

La respuesta del papa incluyó una inesperada referencia al cantante boricua: “Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny. Pero también creo que habrá algunos que vengan a ver al papa. Y eso dice algo”, afirmó el líder de la Iglesia católica, de 70 años.

Más allá de sus diferentes carreras, ambos comparten una circunstancia particular. Tanto León XIV, nacido en Estados Unidos, como Bad Bunny, han sido objeto de críticas por parte del presidente estadounidense Donald Trump.

Los invitados que han acompañado a Bad Bunny en Madrid

Mientras la noticia del saludo con el pontífice acaparaba titulares, la residencia del cantante en Madrid sigue sumando momentos destacados. El artista inició esta serie de presentaciones el 30 de mayo en el Riyadh Air Metropolitano, donde ofrecerá diez conciertos hasta el 15 de junio como parte de su gira mundial “Debí Tirar Más Fotos World Tour”.

Con cerca de 63.000 asistentes por noche, la residencia figura entre los acontecimientos musicales más importantes del verano español. Además de interpretar canciones como “La Mudanza”, “Turista”, “Baile Inolvidable”, “NuevaYol” y “DtMF”, el espectáculo ha generado expectativa por los invitados sorpresa que aparecen en escena.

La primera noche contó con la presencia de Myke Towers para interpretar “Adivino”. Después, en la segunda fecha, llegó Luar La L, quien compartió con Bad Bunny temas como “Teléfono nuevo”, “Caile”, “Side Bitch” y “No te quieren conmigo”. La tercera noche tuvo a Young Miko como protagonista con una celebrada interpretación de “Fina”.

Más adelante, en la quinta fecha (no hubo invitados en la cuarta), se sumaron Eladio Carrión, quien apareció para cantar “Coco Chanel”. Finalmente, en la sexta, hubo una jornada especial que reunió a RaiNao y De La Ghetto.

Entre los asistentes destacados que también han sido vistos durante la residencia figuran Penélope Cruz, Los Javis, Chiara Ferragni y Trueno.

Tras concluir sus compromisos en Madrid, el recorrido europeo del artista continuará por Alemania, Países Bajos, Inglaterra, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

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