Altas temperaturas amenazan con empañar eventos masivos de julio en Nueva York

La semana que viene las temperaturas aumentarán drásticamente, ya que la ciudad de Nueva York se prepara para el 250 aniversario de Estados Unidos, la supuesta boda de Taylor Swift, eventos relacionados con la Copa del Mundo y ahora la auténtica ola de calor que da paso al verano oficialmente.

Se estima que una cresta de alta presión que se asienta sobre el tercio oriental del país incremente las temperaturas urbanas hasta los 90 °F desde el miércoles, con una sensación térmica que podría superar los 100 °F. De acuerdo con Bill Goodman, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las temperaturas se mantendrán de esa manera al menos hasta el Día de la Independencia.

El sistema cubrirá la mayor parte del este del país, indicó.

Las altas temperaturas llegan en el peor momento posible, o en el mejor, de acuerdo con la tolerancia con el calor. La Gran Manzana acogerá prácticamente de todo durante la próxima semana, así que la ciudad y el metro estarán abarrotados de personas.

El MetLife Stadium acogerá partidos del Mundial el martes, justo cuando empiecen a llegar las altas temperaturas, y el domingo, cuando comience a irse.

Según especulaciones de la prensa, se espera que la boda de Taylor Swift dure varios días en el centro de Manhattan y podría causar el cierre de las calles alrededor del Madison Square Garden en la mayor parte del fin de semana que viene.

Asimismo, la edición especial del 250 aniversario del 4 de julio, que traerá una flota de grandes veleros al puerto de Nueva York, los Blue Angels sobrevolando la zona y exhibiciones de fuegos artificiales a lo largo de los ríos.

La región se calentará poco a poco a medida que se acerque el ajetreado fin de semana festivo, explicó Goodman. Hay posibilidad de chubascos este fin de semana y riesgo de tormentas eléctricas pasajeras a inicios de la semana, seguido de aire seco mientras las temperaturas lleguen a los 90 °F el miércoles.

Para el día jueves, la región llegará a temperaturas superiores a los 95°F, aunque Goodman señaló que el corredor urbano del noreste de Nueva Jersey podría llegar a los 104 °F. El viernes se esperan temperaturas parecidas, y el 4 de julio podría ser ligeramente más fresco (aunque no llegará a ser frío), con temperaturas aproximadas a los 90 °F. Teniendo en cuenta la humedad, el índice de calor podría llegar a los 100 °F desde el miércoles hasta el viernes, de acuerdo con Goodman.

Si bien queda mucho para el fin de semana, agregó, alertando que “a veces el último día de una ola de calor resulta ser el más caluroso e incómodo”. Así que un 4 de julio más templado no está garantizado, informó Gothamist.

En este sentido, las piscinas de la ciudad han reabierto al público (excepto una en Red Hook). La Gran Manzana publica consejos y recomendaciones sobre seguridad ante el calor, junto con un mapa de opciones para refrescarse.

La ciudad todavía no ha declarado una emergencia por calor, pero abrirá centros de aclimatación si las temperaturas se mantienen por encima de los 95 °F por al menos dos días consecutivos.

De acuerdo con las autoridades locales, todos los años se producen al menos 500 muertes vinculadas con el calor. Muchas de ellas se clasifican como “agravadas por el calor”, lo que significa que afecciones preexistentes influyeron en su muerte.

Mientras que el cambio climático trae consigo temperaturas más extremas a la región, las muertes anuales por estrés térmico han aumentado en promedio de cinco a siete en la ciudad de Nueva York durante la última década, según el Departamento de Salud de la ciudad.

Este aumento se debe principalmente a las 19 personas que fallecieron por problemas relacionados con el calor el año pasado durante una ola de calor brutal a finales de junio. Esta cifra reflejó el número inicial de muertes en la ciudad de Nueva York este invierno durante una ola de frío ártico. Para febrero, al menos 26 personas habían fallecido por exposición al frío.

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