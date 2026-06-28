Angelina Jolie asegura que no ha salido con nadie desde su divorcio

El pasado 26 de junio, Angelina Jolie estrenó “Couture” y, para su promoción, ha concedido algunas entrevistas en las que habla sobre algunas decisiones personales que ha tomado en los últimos años.

En la conversación compartida por “Yahoo Entertainment”, Jolie confesó que, tras separarse Brad Pitt, no ha estado interesada en salir con alguien más.

“Para ser sincera, no salgo con nadie desde que me divorcié hace diez años. Acabo convenciéndome de que esa parte de mí ya no es lo más importante en mi vida, si me centro en mis hijos y en mi familia”, dijo a “Yahoo Entertainment”.

Esta decisión parece no estar ligada solo a su traumática separación de Pitt, sino también a su experiencia con el cáncer de mama. Aunque ella no ha sido diagnosticada con la enfermedad, sí perdió a su madre y a su abuela por eso.

Se ha convertido en una vocera de la enfermedad, de su prevención. En la misma entrevista, apuntó: “Aún no has cambiado tu realidad. Aún no has aceptado de verdad la gravedad de lo que está pasando. Tienes miedo, te sientes abrumada y no sabes cómo decírselo a las personas que quieres”.

¿De qué trata la nueva película de Angelina Jolie?

Aunque “Couture” se estrenó en cines de Estados Unidos hace un par de días, esta nueva película de Jolie ha sido tema de conversación desde el año pasado.

La película fue dirigida por Alice Winocour y su producción es franco-estadounidense. La historia se centra en tres mujeres que coinciden en la Semana de la Moda en París.

En esta ficción, Jolie interpreta Maxine, una directora de cine de terror a la que encargan una película enmarcada en la Semana de la Moda. Ella se encuentra con una joven refugiada de Sudán que quiere probar suerte en el mundo de la moda y con una inmigrante ucraniana que trabaja como maquilladora con el objetivo de dirigir sus propias películas.

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