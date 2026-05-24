Brad Pitt no planea volver a casarse tras su polémico divorcio con Angelina Jolie

El actor Brad Pitt no tiene pensado, por el momento, contraer matrimonio nuevamente tras su polémico divorcio con la actriz Angelina Jolie. Según fuentes cercanas al actor citadas por Daily Mail, el actor está disfrutando de su relación con la diseñadora de joyas Inés de Ramón.

Según la fuente citada por el mencionado medio, Angelina Jolie ha impulsado una exitosa campaña de distanciamiento entre Brad Pitt y sus seis hijos. Tras la separación de la famosa pareja, cuyo punto de quiebre fue un presunto altercado en un jet privado en 2016, la relación entre Brad Pitt y sus hijos ha sido sumamente distante. De hecho, algunos han preferido no usar el apellido de su padre en eventos públicos, mientras que Shiloh fue la única que solicitó legalmente eliminar el apellido de su padre de su nombre.

“Jolie ha llevado a cabo una campaña de distanciamiento que ha tenido éxito. El antagonismo es enorme. Se ha distanciado por completo de los niños. Es devastador para él”, dijo la fuente a Daily Mail.

Recientemente, Zahara, una de las hijas adoptivas de Brad Pitt y Angelina Jolie, obtuvo una licenciatura en Psicología del Spelman College en Atlanta, Georgia. Sin embargo, su padre no asistió a la ceremonia de graduación. Al ser nombrada para recibir el título, Zahara omitió el apellido de su padre y solo usó el apellido materno.

Una fuente dijo: “Nada le impedía estar allí para apoyarla. Ni visitarla nunca. Lo importante era todo lo que ella había logrado. No sé si él estaba dispuesto a asistir”.

Sin embargo, la persona citada del entorno de Pitt defendió al actor asegurando que él no propició la situación en la que se encuentra con sus hijos.

“No se puede pretender tenerlo todo: promover un distanciamiento total y luego criticar a alguien por no asistir a un evento cuando uno mismo se ha asegurado de que no sea bienvenido”, dijo.

Brad Pitt y Angelina Jolie se separaron en 2016. En 2022, la actriz presentó documentos judiciales, en medio de su batalla legal por el reparto de la finca francesa que ambos adquirieron, en los que acusó a Pitt de protagonizar un violento episodio mientras viajaban en un jet privado desde Francia hacia Estados Unidos. En el altercado, según denunció la actriz, Pitt se encontraba en estado de embriaguez y la agredió a ella y a sus hijos en varias ocasiones. Tras este episodio violento, Jolie decidió solicitar el divorcio. El FBI investigó el caso, pero no se presentaron cargos.

Brad Pitt ha negado las acusaciones en su contra y luego un juez ordenó la custodia compartida de los hijos de la famosa expareja.

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