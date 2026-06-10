Zahara, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, solicitó legalmente quitarse el apellido de su padre

Otro de los hijos de los actores Angelina Jolie y Brad Pitt decidió dejar de llevar el apellido paterno en medio de la profunda distancia que existe con el protagonista de “F1”. Zahara Marley, una de los hijos adoptivos de la expareja de actores, solicitó legalmente retirar el apellido de su padre y usar solo el apellido materno.

De acuerdo con información difundida por TMZ, la joven de 21 años presentó una solicitud ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para que su nombre legal sea reconocido como Zahara Marley Jolie.

La revista “In Touch” fue la primera en reportar esta información y señaló que Zahara pretende formalizar una decisión que ya ha empleado desde hace tiempo en su vida cotidiana.

Zahara se graduó recientemente como psicóloga en el Spelman College de Atlanta. Al recibir su diploma en su ceremonia de graduación, la joven fue presentada como Zahara Marley Jolie, omitiendo el apellido de su papá en este importante evento. Lo mismo hizo al iniciar su carrera, cuando solo usó el apellido de su madre en un video de presentación de su fraternidad.

Zahara no es la única de sus hermanos en tomar esta decisión. La primera en solicitar legalmente eliminar el apellido Pitt fue Shiloh, quien al cumplir 18 años, en mayo de 2024, hizo una solicitud legal para quitar el apellido de su padre de su nombre. En agosto de ese mismo año, la solicitud fue aprobada.

A mediados de mayo de este año, Maddox, de 24 años, también hizo una solicitud en tribunales para cambiar su nombre por Maddox Chivan Jolie, manteniendo solo el apellido materno.

Esto ocurrió meses después de que el joven omitiera el apellido paterno en los créditos de “Couture”, la película protagonizada por Angelina Jolie y en la que trabajó como asistente de producción.

Vivienne, de 17 años, omitió el apellido de su padre de sus créditos del musical de Broadway ‘The Outsiders’, el cual ayudó a producir junto a su madre.

La decisión que están tomando los hijos de Angelina Jolie deja en evidencia la profunda distancia que existe con Brad Pitt. A más de 10 años de su separación, los hijos de la expareja de Hollywood tienen una relación casi inexistente con su padre.

Brad Pitt y Angelina Jolie fueron una de las parejas más populares de Hollywood y adoptaron a varios de sus hijos, como Zahara, Maddox y Pax. Sin embargo, en 2016 la actriz solicitó formalmente el divorcio tras un altercado en un avión privado. De acuerdo con el relato de la actriz, Brad Pitt la agredió a ella y a uno de sus hijos en un avión privado mientras viajaban desde Francia a Estados Unidos. Desde entonces, Angelina Jolie tuvo la custodia principal de sus hijos.

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