Angelina Jolie revela qué la impulsó a volver a la actuación tras su separación de Brad Pitt

La actriz Angelina Jolie reveló la razón por la cual decidió volver a la actuación luego de su polémico divorcio del actor Brad Pitt, con quien comparte seis hijos.

En una conversación con Variety, Angelina Jolie aseguró que antes de separarse había decidido apartarse de la actuación y dedicarse a la dirección cinematográfica. “Me enfoqué en la dirección y pensé que me dedicaría a mi trabajo internacional”, dijo a la revista.

Pero tras su separación en 2016, Angelina Jolie tuvo que reorganizar sus planes y priorizar el tiempo que podía dedicarles a sus seis hijos. “De repente, la única manera de estar más en casa, de ausentarme por períodos cortos o de ganar una buena cantidad de dinero, era volver a la actuación”, aseguró.

Asimismo, la actriz señaló que era selectiva con los proyectos en los que aceptaba participar. “Solo tomaba proyectos cortos, o cercanos, o en los que pudiera llevar a [mis hijos]”.

El primer proyecto en el que trabajó como actriz tras su divorcio fue en “Maleficent: Mistress of Evil”, la secuela del exitoso live action de Disney basada en la historia de la villana del clásico infantil “Sleeping Beauty”.

También actuó en “Come Away” (2020), Those Who Wish Me Dead (2021), “Eternals” (2021), del Universo Cinematográfico de Marvel; y Maria (2024), en la que interpretó a la legendaria cantante de ópera Maria Callas. Actualmente, está promocionando su nueva película “Couture”, que se estrenará el 26 de junio de 2026.

La actriz también reveló lo difícil que fue para ella afrontar el divorcio y cómo encontró apoyo en sus hijos. “Mi espíritu de lucha ha vuelto por fin. Lo perdí por un tiempo. Me derribaron un poco, y está volviendo en gran parte gracias a mis hijos, que ahora son mayores y me animan”, afirmó en la entrevista con Variety.

Asimismo, Jolie asegura que, ahora que son mayores, sus hijos la impulsan a que haga las cosas que le llenen de felicidad.

“Mis hijos tienen casi todos 18 años, así que ahora quieren verme viajar por el mundo, quieren que salga y haga cosas. Me conocen mejor que nadie y todavía les caigo bien, lo cual dice mucho. Creo que me impulsan mucho a recuperar aspectos de mí misma que quizá no me había sentido tan libre de explorar”, señaló a Variety.

Angelina Jolie y Brad Pitt estuvieron juntos durante doce años. La pareja se casó en 2014 y se separó en 2016 luego de un incidente en un avión privado en un vuelo desde Francia a Estados Unidos. Angelina Jolie afirmó en un documento judicial que Pitt se comportó de manera violenta con ella y sus hijos y se encontraba bajo los efectos del alcohol.

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