Cinco gastos que ya cuestan más de $10,000 al año a las familias con niños en EE.UU.

Criar a un hijo en Estados Unidos es cada vez más caro. En 2026, al menos cinco gastos esenciales ya superan los $10,000 anuales, según cálculos del Departamento de Agricultura (USDA), la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) y Child Care Aware of America.

El aumento sostenido en rubros como el cuidado infantil, la vivienda y la alimentación está obligando a muchas familias a destinar cada vez más de su presupuesto familiar para cubrir necesidades básicas. El costo acumulado puede superar los $50,000 al año, comprometiendo ahorro, vivienda y alimentación.

Pero además del monto, otro problema es la velocidad con la que estos gastos crecen. En el caso del cuidado infantil, los incrementos superan el ritmo de los salarios y están obligando a muchas familias hispanas a endeudarse o recortar otros gastos básicos.

Cuidado infantil: el gasto que ya supera la renta en muchos estados

El cuidado infantil encabeza el ranking entre estos gastos. Según un informe del 2024 del Child Care Aware of America, el costo promedio anual de guardería supera los $13,000 por niño, y en estados como Massachusetts o California puede rebasar los $20,000.

En muchos estados, el precio del cuidado infantil supera gastos como la renta o incluso algunos pagos de hipoteca, según el análisis.

Estos costos implican que, entre familias de ingresos medios, el cuidado infantil puede consumir hasta el 20% o más del ingreso anual, limitando su capacidad de ahorro.

Vivienda: el mayor gasto estructural para familias con hijos

Sin embargo, el costo de vivienda se mantiene como el más alto en el presupuesto familiar. De acuerdo con la Encuesta sobre el Gasto del Consumidor 2024 de la BLS, las familias destinan en promedio $18,000 a más de $26,000 anuales para el pago de renta o hipoteca.

“El gasto en vivienda representa cerca del 33% del presupuesto familiar promedio”, concluyó el BLS.

Para familias con hijos, el impacto es mayor, ya que requieren espacios más amplios, lo que incrementa sus costos, y una sola decisión, como mudarse a un mejor distrito escolar, se convierte en un incremento de miles de dólares al año.

Transporte: el gasto silencioso que supera los $10,000

El transporte, que incluye aspectos como pagos de auto, gasolina, seguros y mantenimiento, ya supera los $10,000 anuales, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA, 2024).

“El costo promedio de poseer y operar un vehículo nuevo es de $12,297 al año”, detalló la AAA.

En el caso de familias con hijos, las escuelas, actividades complementarias y el trabajo obligan a mantener al menos un vehículo, por lo que este gasto se vuelve obligatorio.

Seguro médico: una carga creciente para familias trabajadoras

El seguro médico familiar también rebasa los $10,000 anuales. Según la Kaiser Family Foundation (KFF), el costo promedio de una póliza familiar patrocinada por empleador es de $25,572 al año en 2024, de los cuales los trabajadores pagan cerca de $6,296, sin contar deducibles.

“Los costos de salud continúan creciendo más rápido que los salarios”, plantea la KFF. Pero en este rubro, el riesgo no solo radica en el costo mensual del seguro. Cuando ocurre una emergencia, los gastos adicionales se disparan, hasta alcanzar miles de dólares.

Alimentación: el gasto básico que ya supera cinco cifras

Finalmente, los Planes Alimentarios de la USDA de 2024 estiman que alimentar a una familia con hijos cuesta entre $11,000 y $16,000 anuales, dependiendo del tamaño del hogar y hábitos de consumo.

“La inflación de alimentos ha tenido un impacto desproporcionado en familias con niños”, plantea el estudio.

Esto obliga a muchas familias a cambiar hábitos, como optar por alimentos más baratos o reducir calidad nutricional o saltarse comidas.

Los 5 gastos que superan $10,000 anuales en el presupuesto familiar

Vivienda: hasta $25,000 al año

hasta $25,000 al año Seguro médico: más de $25,000 anuales

más de $25,000 anuales Cuidado infantil: desde $13,000 y hasta $20,000

desde $13,000 y hasta $20,000 Transporte: promedio de $12,297

promedio de $12,297 Alimentación: entre $11,000 y $16,000

En conjunto, estos gastos pueden superar fácilmente los $60,000 anuales.

Lo que realmente implican estos costos para las familias hispanas

Según el Pew Research Center, la comunidad hispana tiene ingresos promedio más bajos que otros grupos étnicos. Por ello, los aumentos en el costo de vida hacen que el impacto sea más severo.

Esto se traduce en decisiones difíciles: retrasar compra de vivienda, limitar educación privada o depender de redes familiares para el cuidado infantil.

En términos prácticos, el margen de error financiero se reduce a cero.

¿Qué pueden hacer las familias para reducir el impacto?

Buscar programas estatales de asistencia para cuidado infantil

Comparar planes de seguro médico durante periodos de inscripción abierta

Evaluar vivienda en zonas con menor costo, aunque implique mayor traslado

Reducir gastos de transporte mediante carpooling o transporte público

Planificar alimentación con compras al mayoreo y menús semanales

Pequeños ajustes pueden representar miles de dólares al año.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los gastos más fuertes de las familias con hijos

¿Cuál es el gasto más alto para familias con hijos en EE.UU.?

La vivienda es el principal gasto, con costos que pueden superar los $25,000 anuales, seguido por el seguro médico.

¿El cuidado infantil realmente supera los $10,000 al año?

Sí. Según Child Care Aware, el promedio nacional ya supera los $10,600 y puede duplicarse en estados con alto costo de vida como California o Massachusetts.

¿Cuánto gasta una familia promedio en total?

Sumando los cinco rubros principales, el gasto puede superar los $50,000 a $60,000 anuales.

¿Por qué afecta más a familias hispanas?

Porque en promedio tienen menores ingresos y menos acceso a beneficios laborales.

¿Se espera que estos costos sigan subiendo?

Sí. Analistas proyectan incrementos sostenidos, especialmente en rubros como salud y vivienda.

Conclusión

El problema no es solo cuánto han aumentado estos gastos en la actualidad, sino también su tendencia a seguir al alza. Si continúan creciendo por encima de los salarios, cada año será más difícil para las familias con hijos mantener estabilidad financiera sin recurrir a deuda o posponer decisiones importantes.

Para muchas familias hispanas, el verdadero riesgo se encuentra en su capacidad de sostener los gastos básicos en el corto plazo.

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