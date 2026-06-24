Estas ciudades permiten vivir mejor con $60,000 que Nueva York con $100,000

En varias ciudades del sur del país, un salario de $60,000 puede rendir más que uno de $100,000 en Nueva York. Datos de ADP, SmartAsset y el Departamento de Trabajo (DOL) detallan cuáles son estas urbes que destacan por contar con oferta de empleo, vivienda asequible y mejor calidad de vida para trabajadores hispanos.

Mientras una familia en Nueva York necesita un ingreso considerablemente mayor para cubrir gastos básicos, que en 2026 superan los $125,000 anuales.

Si bien los salarios promedio que ofrecen son cercanos a los $60,000 anuales, su poder adquisitivo es mayor. Además de que concentran el 78% de los empleos creados en el país en los últimos cinco años, según Visa Business and Economic Insights, por lo que se han convertido en uno de los principales polos de oportunidad para trabajadores hispanos que buscan reducir gastos sin sacrificar ingresos.

El dinero atrapado en la renta

El gasto más relevante que explica esta diferencia en el costo de vida de una familia es el alquiler medio: en Nueva York alcanzó $3,616 al mes en el primer trimestre de 2026, con un aumento de 6.2% respecto al 2025, según Realtor.com. Quienes incluso buscan mudarse dentro de la misma ciudad enfrentan un salto de más de $1,750 mensuales extra respecto a los contratos vigentes. Pero quedarse en el mismo lugar tampoco sale barato.

Realtor.com indica que en Manhattan, el alquiler medio por un apartamento de una habitación ya supera los $4,878 al mes. El ingreso mínimo necesario para que ese gasto represente el 30% recomendable del ingreso, un hogar necesita ganar al menos $195,120 al año, una cifra fuera del alcance de la mayoría de trabajadores hispanos de la ciudad.

Danielle Hale, economista principal de Realtor.com, afirmó que ante estos precios, “abandonar el apartamento dejó de ser una dificultad logística: es una barrera financiera casi infranqueable“. En Brooklyn, el promedio de una renta es de $3,985 al mes; Queens, $3,427; el Bronx, $3,099.

Según el NYU Furman Center, más de la mitad de los inquilinos en la ciudad necesitan destinar más del 30% de su ingreso para la renta. Para la comunidad hispana, el golpe es mayor: cerca del 80% de los hogares latinos enfrentan una brecha de ingresos y necesitan recurrir a subsidios o ahorro extremo para cubrir lo básico, de acuerdo con Infobae.

La opción de mudarse al sur: empleos, salarios y renta que sí cierran

Birmingham, Alabama, encabeza en 2026 el ranking de ADP Research como la mejor ciudad de EE.UU. para nuevos graduados. Este listado compara salarios, tasa de contratación y costo de vida en 53 áreas metropolitanas. El salario mediano para recién egresados creció 16% en un año, hasta $59,004 anuales.

Trevor Sutton, de la Birmingham Business Alliance, señaló que “lo que estamos haciendo es conectar a los estudiantes con las empresas que aquí operan y ayudarlos a crecer profesionalmente“. La tasa de contratación en el área alcanzó 2.8%, una de las más altas del país.

Por su parte, Nashville, Tennessee, registra un alquiler promedio de un departamento de una habitación de $1,685 al mes, según Apartments.com en mayo 2026, menos de la mitad del costo que tiene Manhattan. También, el costo de vida en Nashville es 48% más barato que en Nueva York, según Expatistan.

Kory Kantenga, director de Economía para las Américas en LinkedIn, alertó a los jóvenes egresados: “Si no están mirando al sur, se están privando de la oportunidad de subir en su carrera. Tienen que considerarlo seriamente“.

Lo que un salario de $60,000 hace lejos de Manhattan

De acuerdo con un comparativo realizado por SmartAsset, un sueldo de $100,000 en Nueva York equivale a apenas $30,362 de poder adquisitivo real después de impuestos y ajuste por costo de vida (2025). En ciudades como Memphis, Houston o San Antonio, el mismo salario nominal conserva entre $80,000 y $86,000 de poder de compra.

La matemática es clara: $60,000 en Birmingham o Nashville representan un bienestar económico mayor que $100,000 en Manhattan cuando se descuentan renta, transporte, impuestos locales y alimentos.

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Preguntas frecuentes (FAQ) sobre ciudades del sur con menores costos de vida que NY

¿Cuánto necesita ganar una familia para vivir en Nueva York en 2026?

Según el informe NYC True Cost of Living (TCOL) 2026, más de $125,000 al año. Un adulto con un hijo requiere cerca de $100,000; dos adultos con dos hijos, entre $140,000 y $150,000.

¿Por qué $60,000 en el sur equivalen a más que $100,000 en Nueva York?

Porque el costo de vida es entre 40% y 50% menor. SmartAsset calculó que $100,000 en Nueva York representan solo $35,791 de poder adquisitivo real. En Nashville o Birmingham, $60,000 son suficientes para cubrir renta, transporte y alimentación con holgura.

¿Qué ciudad lidera el ranking para nuevos graduados en 2026?

Birmingham, Alabama, según ADP Research. El salario mediano para nuevos profesionales creció 16% en un año hasta $59,004, con una tasa de contratación de 2.8%.

¿Está creciendo el empleo en el sur de EE.UU.?

Sí. Visa Business and Economic Insights indica que el sur acumuló el 78% de todos los empleos creados en EE.UU. en los últimos cinco años. Atlanta espera crear 19,000 empleos en 2026.

¿Cuánto cuesta rentar en Nashville vs. Nueva York?

Para mayo de 2026, en Nashville, un apartamento de una habitación cuesta $1,685 al mes. En Manhattan supera los $4,878. Una diferencia mensual de hasta $3,200.

Conclusión

Permanecer en Nueva York por inercia puede convertirse, para muchos trabajadores hispanos, en una decisión sumamente costosa. Si los alquileres siguen subiendo 6% anual y el mercado laboral de la ciudad no recupera los casi 50,000 empleos privados perdidos el año pasado, la brecha entre vivir en Nueva York y prosperar en ella se complicará todavía más.

Pero esta no es una generalidad, para una generación de profesionales hispanos, las ciudades del sur pueden ser una alternativa correcta para prosperar, con costos accesibles y buena calidad de vida.

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