Los 10 estados donde el salario rinde más para las familias hispanas en 2026

Los altos costos de vivienda, transporte y alimentación siguen presionando el presupuesto de millones de familias en Estados Unidos. Sin embargo, el equilibrio entre ingresos y costo de vida varía considerablemente según el estado.

Datos de SmartAsset, el MIT Living Wage Calculator y la Oficina del Censo muestran que estados como Oklahoma, Kansas, Tennessee e Iowa mantienen costos de vida relativamente bajos en comparación con otras regiones del país, lo que permite que el salario rinda más para muchas familias hispanas. La diferencia puede ser significativa al comparar el gasto mensual en renta, servicios y transporte.

Mientras estados como California o Nueva York concentran algunos de los costos de vida más altos del país, varias regiones del medio oeste y el sur ofrecen alternativas donde una mayor proporción del ingreso familiar queda disponible para ahorro, educación, emergencias o compra de vivienda.

Los estados donde el costo de vida pesa menos sobre el presupuesto

Diversos análisis de SmartAsset, MIT Living Wage Calculator y mediciones de costo de vida ubican con frecuencia a estos estados entre los más asequibles del país debido a su combinación entre gastos relativamente bajos y condiciones favorables para las familias:

Oklahoma

Mississippi

Kansas

Missouri

Alabama

Tennessee

Texas

Ohio

Iowa

Carolina del Sur

En estas entidades, los costos de vivienda absorben una menor proporción del ingreso familiar que en estados costeros, lo cual permite que una mayor parte del salario se destine a ahorro o consumo.

La vivienda sigue siendo la mayor diferencia entre estados

De acuerdo con estas plataformas, el costo de la vivienda se mantiene como el gasto que más influye en la capacidad de ahorro de los hogares. De acuerdo con la Oficina del Censo, las familias en estados del medio oeste y el sur tienen rentas y precios de vivienda considerablemente más bajos que los observados en mercados como California, Nueva York o Massachusetts.

Para muchos trabajadores, la diferencia no está únicamente en cuánto ganan, sino en cuánto les queda después de cubrir el resto de sus gastos básicos.

Texas y Tennessee siguen atrayendo a personas que buscan mejores oportunidades

Texas se mantiene como uno de los destinos más populares para trabajadores y familias que buscan una combinación de empleo, crecimiento económico y costos relativamente accesibles fuera de las principales áreas metropolitanas.

Tennessee también aparece de forma recurrente en los rankings de asequibilidad debido a sus costos moderados y a la ausencia de impuesto estatal sobre los ingresos laborales.

Antes de mudarte, hay factores que también debes evaluar

Aunque el costo de vida es un elemento clave, los expertos recomiendan considerar otros aspectos antes de tomar la decisión de mudarse hacia un lugar con mejores condiciones de asequibilidad:

Oportunidades laborales reales

Calidad de escuelas y servicios públicos

Acceso a atención médica

Redes familiares y comunitarias

Costos iniciales de la mudanza

Posibilidades de crecimiento profesional

Un estado más económico no siempre representa una mejor decisión por sí solo, sobre todo si otros factores clave no son favorables, como oportunidades laborales limitadas, salarios significativamente menores o servicios médicos de menor calidad.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los estados donde el salario rinde mejor

¿Cuál es el estado más barato para vivir en Estados Unidos?

Diversos estudios colocan a Mississippi y Oklahoma entre los estados con menor costo de vida del país.

¿Qué estado tiene la mejor relación entre salario y costo de vida?

No existe una única respuesta, pero Oklahoma, Kansas, Tennessee, Iowa y Texas suelen aparecer entre los mejor posicionados en distintos rankings de asequibilidad.

¿Mudarse garantiza ahorrar más dinero?

No necesariamente. El resultado depende del salario disponible, el costo de la vivienda, el empleo y los gastos personales de cada familia.

¿Por qué muchas familias están dejando estados como California y Nueva York?

Muchas personas están considerando alternativas más asequibles en otras regiones del país debido a los altos costos de vivienda, transporte e impuestos.

Conclusión

Para millones de familias hispanas, el lugar donde viven implica un impacto tan importante en sus finanzas como el salario que reciben. Estados como Oklahoma, Kansas, Tennessee e Iowa destacan por tener una combinación más favorable entre ingresos y costo de vida.

Esto les permite destinar una mayor parte de sus ingresos al ahorro, la educación o la construcción de patrimonio. Antes de mudarse, sin embargo, los expertos recomiendan evaluar cuidadosamente el mercado laboral, los costos de instalación y las necesidades específicas de cada hogar.

Sigue leyendo:

– Tomates +39%, café +18%, carne +15%: así golpea la comida al bolsillo hispano en 2026

– La inseguridad alimentaria en EE.UU. ya supera niveles de la pandemia, advierte la Fed de Nueva York

– El trabajo remoto, y no la IA, es el verdadero obstáculo para que miles de jóvenes consigan empleo