El truco del Feng Shui para atraer dinero y prosperidad en julio

Con el mes de julio a la vuelta de la esquina, el Feng Shui activa un truco para atraer dinero y prosperidad. Para esta ocasión, la filosofía china propone colocar un frasco de vidrio con lentejas en un punto estratégico del hogar, con la intención de movilizar energías asociadas con la abundancia.

Este tipo de tradiciones indican que ciertos objetos cotidianos pueden funcionar como recordatorios simbólicos de los objetivos económicos y personales. Aunque no tiene respaldo científico, expertos consideran que merece la pena intentarlo.

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El “rincón de la riqueza”: un truco del Feng Shui para atraer dinero

Dentro del Feng Shui, cada área del hogar está vinculada a una energía distinta. El llamado “rincón de la riqueza” es el sector asociado a la prosperidad económica y la estabilidad financiera.

Para identificarlo, se recomienda colocarse en la entrada principal de la vivienda mirando hacia el interior. Una vez ubicado, el área más alejada hacia la izquierda se considera la zona vinculada a la abundancia.

Es precisamente en ese punto donde se sugiere colocar un frasco de vidrio transparente lleno de lentejas. La elección no es casual: las semillas representan crecimiento constante, expansión y la idea de que los recursos pueden multiplicarse con el tiempo.

En distintas culturas del mundo, no solo el Feng Shui, estas legumbres han sido consideradas un símbolo de riqueza desde hace siglos.

Su forma redondeada, que recuerda a pequeñas monedas, y su capacidad de multiplicarse durante la cosecha han contribuido a su asociación con la fertilidad, el crecimiento y la abundancia económica.

Cómo preparar el frasco de lentejas para el ritual

Primero, se recomienda elegir un frasco de vidrio limpio y transparente, que permita ver claramente su contenido. Luego se llena con lentejas secas.

Algunas personas añaden también monedas dentro del frasco como representación directa de la riqueza material. Finalmente, el objeto se coloca en un espacio ordenado, limpio y sin desorden visual, ya que el Feng Shui enfatiza la importancia de la armonía del entorno.

Un aspecto clave es no mover el frasco constantemente. Según esta creencia, su estabilidad en el lugar asignado ayuda a mantener la “energía de la prosperidad” activa en ese sector del hogar.

el frasco de lentejas es una representación visual de la prosperidad que se desea atraer y mantener presente en el hogar durante el mes de julio, e incluso más allá.

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