Qué pasa si le pides a ChatGPT una transferencia de $5,000
Pedirle a ChatGPT una transferencia de $5,000 dólares, u otra cifra, puede ser una prueba tentadora, sin embargo, el bot de IA tiene una respuesta preparada
Muchos usuarios le han consultado a ChatGPT consejos financieros para aplicarlos en sus negocios, cómo movilizar el dinero, estrategias económicas y de ahorro. Sin embargo, qué pasa si le pides al bot de Open IA una transferencia bancaria de $5,000 dólares. Porque sí, la tentación llama al hecho.
Si le escribes algo como “transfiéreme $5,000”, quizás de manera más educada, y compartes datos bancarios esperando recibir dinero, la respuesta es clara: “No puede enviarte dinero, hacer transferencias bancarias ni acceder a cuentas financieras de ninguna persona”.
En caso de que insistas, ChatGPT no tendrá problemas en aclarar una y otra vez que no posee fondos propios, cuentas bancarias ni capacidad para mover dinero. Tampoco puede conectarse a sistemas financieros externos para realizar depósitos, pagos o transferencias.
¿Por qué algunas intentan “sacarle” dinero a ChatGPT?
Especialistas en tecnología señalan que muchas personas interactúan con asistentes virtuales de manera tan natural que, en ocasiones, olvidan que están hablando con un sistema automatizado.
También existen usuarios que lo hacen para probar los límites de la inteligencia artificial. Además, es una pregunta que no viola las políticas de uso, a menos que le pidas “robar dinero”, “hackear una cuenta bancaria” o “consejos para estafas digitales”. En ese caso, ChatGPT activa su protocolo de seguridad.
Asimismo, expertos advierten que nunca se deben compartir datos sensibles como números de cuenta, contraseñas bancarias o información financiera privada en una conversación abierta si no es estrictamente necesario.
Lo que sí puede hacer la inteligencia artificial
Aunque no puede regalar dinero ni realizar transferencias, ChatGPT sí puede ayudar de otras maneras relacionadas con finanzas personales o generación de ingresos. De hecho, después de su aclaratoria, el bot de IA te ofrecerá algunos de sus servicios:
- Sugerir ideas para ganar dinero en internet
- Ayudar a organizar un presupuesto
- Explicar conceptos financieros
- Redactar currículums o cartas de trabajo
- Proponer estrategias para ahorrar
- Ayudar a buscar oportunidades laborales o proyectos freelance
En muchos casos, usuarios que necesitan dinero urgente utilizan la inteligencia artificial para encontrar formas rápidas de generar ingresos adicionales o mejorar sus finanzas. No obstante, ChatGPT solo se limita a ofrecer guías y consejos para alcanzar un objetivo.
