Estados Unidos e Irán pactan detener los ataques y reunirse esta semana en Qatar

Estados Unidos e Irán acordaron suspender los bombardeos registrados en los últimos días y volver a la mesa de negociación esta misma semana en Qatar, según informó este domingo el portal estadounidense Axios, en un intento por evitar una nueva escalada del conflicto.

El entendimiento se produce apenas dos días después de que Washington y Teherán intercambiaran acusaciones por presuntas violaciones al alto el fuego suscrito el pasado 17 de junio.

De acuerdo con Axios, además del cese temporal de los ataques, ambas partes pactaron mantener abierta la navegación comercial por el estrecho de Ormuz mientras avanzan las conversaciones sobre un acuerdo más amplio.

La decisión llega después de un nuevo repunte de las tensiones. El sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su Gobierno endurecería la ofensiva militar si Irán continuaba con sus ataques, e incluso afirmó que la República Islámica “dejaría de existir”.

Horas antes, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó una nueva operación militar contra varios objetivos en territorio iraní. Washington explicó que la acción respondió al ataque con un dron, atribuido a Irán, contra el petrolero M/T Kiku, de bandera panameña, cuando navegaba por el estrecho de Ormuz.

Irán culpa a EE.UU.

Por su parte, las autoridades iraníes sostuvieron que la ofensiva estadounidense violó el memorando de entendimiento firmado entre ambos países y defendieron sus acciones posteriores contra intereses de Estados Unidos como un acto de “legítima defensa”.

La nueva ronda de enfrentamientos había comenzado el viernes, cuando Trump acusó a Teherán de incumplir el alto el fuego tras el lanzamiento de “al menos cuatro drones de ataque unidireccional” contra embarcaciones que transitaban por el estrecho de Ormuz.

Esos incidentes marcaron el primer intercambio de ataques desde la firma del memorando del 17 de junio, un acuerdo destinado a detener las hostilidades, garantizar la libre navegación en Ormuz y abrir un proceso de negociación sobre el programa nuclear iraní.

Con información de EFE.

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