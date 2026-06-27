Zohran Mamdani expresa solidaridad con neoyorquinos con familiares en Venezuela

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó este sábado su solidaridad con los neoyorquinos que tienen familiares en Venezuela tras los devastadores terremotos que sacudieron el país y compartió información sobre cómo apoyar las labores de ayuda humanitaria.

“A todos los neoyorquinos con familiares en Venezuela: los tenemos presentes en todo momento”, escribió Mamdani en su cuenta de X. Agregó que los sismos “se han cobrado cientos de vidas y han dejado a miles más buscando a sus seres queridos”.

Asimismo, invitó a quienes puedan hacerlo a colaborar con las iniciativas de asistencia para los afectados.

El mandatario acompañó su publicación con una guía elaborada por The Associated Press que reúne organizaciones y mecanismos para canalizar donaciones destinadas a la respuesta humanitaria.

To every New Yorker with family in Venezuela: we are holding you close.



The devastating earthquakes this week have claimed hundreds of lives and left thousands more searching for loved ones.



If you're able, here's how you can support relief efforts: https://t.co/n7dTWcItqp — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) June 27, 2026

Dos potentes terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron el norte de Venezuela el miércoles por la tarde, provocando el colapso de edificios, cientos de muertes y la desaparición de miles de personas. La agencia indicó que las autoridades temen que el número de víctimas mortales siga aumentando.

AP informó que gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y miembros de la diáspora venezolana en distintos países se han movilizado para atender las necesidades más urgentes, entre ellas las labores de búsqueda y rescate, el alojamiento de emergencia para las familias desplazadas, la atención médica, el suministro de agua potable y los servicios de saneamiento.

La agencia también señaló que la respuesta enfrenta desafíos logísticos, como la necesidad de agilizar la emisión de visas para el personal humanitario. Michael Capponi, presidente de Global Empowerment Mission, afirmó que ninguna organización puede cubrir por sí sola todas las necesidades y destacó que la colaboración entre gobiernos y organizaciones no gubernamentales será esencial para responder con rapidez.

Entre las organizaciones citadas por AP para apoyar a los afectados se encuentran Global Empowerment Mission, CORE, Direct Relief, la Cruz Roja Internacional, World Central Kitchen, Catholic Relief Services, Airlink y Global Impact, además del Children’s Bereavement Center/Lift from Loss, que ofrece apoyo psicológico gratuito a personas afectadas tanto en Venezuela como en la diáspora.

Además, recordó la recomendación de Charity Navigator de verificar la trayectoria y el registro de las organizaciones antes de realizar donaciones para evitar campañas fraudulentas.

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