“Supergirl” despega con $18 millones de dólares en su estreno

El primer día en cartelera dejó un panorama alentador para “Supergirl”. La nueva producción de Warner Bros. y DC inició su recorrido en los cines de Estados Unidos con una recaudación de $18 millones de dólares, una cifra que la mantiene en carrera para alcanzar un sólido primer fin de semana y responder a las expectativas generadas por una producción que tuvo un presupuesto de 170 millones.

La película llegó a 3,602 salas y las proyecciones apuntan a que podría cerrar el fin de semana con alrededor de $50 millones de dólares. Aunque el resultado representa un buen comienzo, la competencia sigue siendo fuerte gracias al excelente desempeño de “Toy Story 5”, que continúa dominando la taquilla estadounidense.

“Toy Story 5” conserva el liderazgo

En su segunda semana en exhibición, la nueva entrega de Pixar sumó otros $21 millones de dólares sólo el viernes, tras proyectarse en 4,425 salas. Las estimaciones indican que entre viernes y domingo recaudaría entre 70 y 80 millones, una cifra que acercaría su acumulado en Norteamérica a los $300 millones.

El desempeño de la cinta mantiene el impulso conseguido en su estreno, cuando debutó con $160 millones de dólares en Estados Unidos, además de alcanzar $312 millones a nivel mundial y convertirse en el mejor lanzamiento del año 2026 en la taquilla estadounidense.

La nueva heroína de DC enfrenta un reto importante

“Supergirl”, protagonizada por Milly Alcock, presenta la historia de una joven kryptoniana que emprende una misión de justicia interplanetaria junto a una tímida alienígena.

El elenco también reúne a Eve Ridley, Jason Momoa, Matthias Schoenaerts, Diarmaid Murtagh, Ferdinand Kingsley y David Corenswet. La dirección estuvo a cargo de Craig Gillespie, mientras que el guion fue escrito por Ana Nogueira.

El fin de semana también dejó espacio para otros estrenos. “Jackass: Best and Last” consiguió $3,8 millones de dólares el viernes y apunta a cerrar con unos $8,5 millones. Aunque representa el debut más discreto de la franquicia, su presupuesto de apenas 10 millones hace pensar que recuperará la inversión sin mayores dificultades.

Por otra parte, el thriller de terror “Obsession” añadió $2,9 millones y podría finalizar el fin de semana con $9,4 millones. El filme continúa siendo uno de los fenómenos comerciales del año, ya que después de siete semanas en cartelera, y con un presupuesto inferior al millón de dólares, acumularía cerca de $233 millones en Norteamérica.

A ese grupo también se suma “Disclosure Day”, que recaudó $2,3 millones el viernes y se perfila para cerrar el fin de semana con unos $7,8 millones. Como referencia para DC, las comparaciones inevitablemente apuntan a “Superman”, dirigida por James Gunn, que debutó con $125 millones de dólares y terminó su recorrido comercial con una recaudación de $618 millones en todo el mundo.

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