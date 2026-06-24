Milly Alcock confesó qué tanto sabe de Nueva York en promoción de “Supergirl”

“Soy australiana. No lo sé”. Con esa respuesta, Milly Alcock salió airosa de una pregunta que parecía sencilla, pero que la tomó por sorpresa en plena promoción de “Supergirl”. El periodista Rafael Cores le consultó cuántos distritos tiene Nueva York y la actriz no intentó improvisar una cifra para aparentar seguridad.

El momento tuvo un matiz especial porque la ciudad ocupa un lugar importante en la nueva película de DC Studios. Alcock da vida a Kara Zor-El, una heroína que llegará a Nueva York con una personalidad bastante alejada de la imagen impecable que suele acompañar a los personajes de ese universo.

La actriz sí dejó claro que su protagonista tiene una conexión con la metrópolis: “Le gusta Nueva York. Kara se perdería en Nueva York”, dijo durante la entrevista al hablar sobre la forma en que la ciudad acompaña el recorrido de la joven kryptoniana.

Una “Supergirl” con heridas y contradicciones

La nueva entrega presentará a Kara Zor-El como una figura impulsiva, sarcástica y, en algunos momentos, egoísta. Su historia también estará atravesada por el trauma de haber sobrevivido a la destrucción de Krypton, una carga que marca distancia con la rectitud que suele definir a Superman.

Milly Alcock defendió esa mirada más humana del personaje, una construcción que pone sus contradicciones en primer plano y evita convertirla en una heroína inalcanzable. Para la actriz, interpretar a Kara fue una oportunidad de acercarse a una figura que no esconde sus heridas.

El proyecto está dirigido por Craig Gillespie, quien acompañó a Alcock en la creación de una versión de “Supergirl” con un tono más crudo y emocional, y que también estuvo en esta entrevista.

El reto de su primera película

La producción también representó una experiencia exigente para la actriz: “Lo más desafiante para mí es que es mi primera película, así que considero que es como un maratón”, confesó Alcock al recordar el ritmo de trabajo que enfrentó en el rodaje.

Las escenas de acción fueron otro de sus desafíos: “Los aspectos más desafiantes para hacer la película fueron las escenas de peleas, no por lo físico, sino porque me cuesta mucho”, explicó. “Supergirl” ya puede disfrutarse en cines.

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