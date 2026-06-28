Tres sorpresas y tres líderes incontestables en el Mundial 2026

Con la finalización de la fase de grupos del Mundial 2026, las llaves de los dieciseisavos de final quedaron oficialmente definidas y el margen de error se ha reducido a cero. A partir de los datos y encuentro jugados, ESPN realizó un ránking de las mejores selecciones en esta fase de grupos.

Solo tres selecciones consiguieron avanzar con paso perfecto (9 puntos de 9 posibles), consolidándose como los rivales a batir en el torneo:

Francia (1°): Con un Mbappé enfocado, Michael Olise en plan de gracia (3 asistencias) y el histórico hat-trick relámpago de Ousmane Dembélé ante Noruega, Les Bleus se postulan como el rodillo del campeonato. Se medirán a Suecia en Nueva York/Nueva Jersey.

Argentina (2°): Firmes escoltas. Lionel Messi sigue rompiendo marcas al hilar siete partidos mundialistas consecutivos anotando (sumando su joya de tiro libre ante Jordania). Su primer escollo será Cabo Verde en Miami.

México (13°): Pese al pleno de victorias bajo la gestión de Javier Aguirre y el empuje de su localía, el panorama internacional los sigue mirando de reojo. Su prueba de fuego para validar el liderato será ante Ecuador en el Estadio Azteca.

Las Grandes Revelaciones

Cabo Verde se lleva todos los reflectores tras avanzar invicta en el grupo de España y Uruguay con apenas medio millón de habitantes nativos. Asimismo, la RD del Congo y Sudáfrica rompieron las quinielas colándose a la fiesta grande.

El reverso de la moneda lo protagonizó la Uruguay de Marcelo Bielsa. Lastrada por errores en la portería y cortocircuitos evidentes en el vestuario (como la sustitución de Fede Valverde ante España), la Celeste firmó una inédita eliminación consecutiva en primera fase sin ganar un solo partido.

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