Carín León inauguró el Nu Stadium y pidió ayuda para Venezuela

Carín León inauguró los conciertos en el Nu Stadium, la nueva casa del Inter Miami, y aprovechó el escenario para invitar a los asistentes a apoyar a las víctimas de los terremotos que han dejado al menos 1,450 muertos en Venezuela.

El sonorense, que llegó a Miami como parte de su gira “De Sonora pa’l mundo”, hizo una pausa durante el espectáculo para compartir con la audiencia la iniciativa impulsada por la Fundación Inter Miami CF, en alianza con Global Empowerment Mission (GEM) y la ciudad de Doral, con el objetivo de enviar insumos a las comunidades afectadas por los sismos.

“Nosotros somos las razas más unidas del ‘fucking’ mundo, así que esta noche, por Venezuela, estaremos poniendo por acá los números de donaciones”, expresó el intérprete entre la ovación de un público integrado por personas de distintas nacionalidades, especialmente de Cuba, Colombia y Venezuela.

Un abrazo al pueblo venezolano

El artista insistió en la importancia de tender la mano a quienes atraviesan momentos difíciles.

“Nos toca, por obligación, porque antes que nada todos somos hijos de su Señor (Dios) y, si nos mandó a la tierra, es para ayudarnos entre nosotros, así que los quiero ver a todos apoyando. Venezuela, aguante, arriba. ¡Que se escuche ese grito por Venezuela!”, dijo antes de dedicar la canción “Lado frágil” a esta causa.

La presentación también tuvo un significado especial porque convirtió a Carín León en el primer artista en ofrecer un concierto en el nuevo recinto del Inter Miami, que recibió a cerca de 26,700 espectadores durante un espectáculo de aproximadamente dos horas y media.

Éxitos, invitados musicales y una noche para la historia

Vestido con su característico sombrero, botas y barba, el cantante abrió la velada con “A través del vaso” y continuó con temas como “Me la aventé”, “Ojos cerrados”, “Como lo hice yo” y “Según quién”, una de las canciones más coreadas de la noche.

Además de interpretar colaboraciones como “Te lo agradezco”, junto a Kany García; “Vida pasada”, con Camilo; “ALCH SÍ”, con Grupo Frontera, y “Si tú me vieras”, con Maluma, también rindió homenaje a otros artistas con versiones de “Te quiero”, de Hombres G; “Vivir sin aire”, de Maná; “A medio vivir”, de Ricky Martin, y “Otra como tú”, de Eros Ramazzotti.

Durante el concierto, el mexicano también celebró el momento histórico que representó inaugurar el escenario: “Esta noche por la historia, el primer concierto aquí en este estadio nuevecito, primer concierto por acá en el Nu Stadium, inaugurando, con su terapeuta de confianza, Carín León”, afirmó ante los asistentes.

La presentación forma parte de una gira de cerca de 40 fechas por Estados Unidos y Canadá, pocos meses después de que el artista conquistara por segundo año consecutivo el Grammy al mejor álbum de música mexicana.

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