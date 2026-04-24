Carín León estrena el video oficial de su nuevo tema “La Buena”

Carín León no para de trabajar para llevarle a sus fanáticos música regional mexicana de la mejor y este jueves, 23 de abril, lanzó el video oficial de su nuevo tema “La Buena” a través de todas las plataformas musicales.

La misión de este cantante norteño es contar historias que atrapen y fusionar ritmos, para demostrar todo su potencial, el cual lo está llevando a escalar cada vez más puestos entre los artistas referentes de su género.

“La Buena” muestra la historia de un hombre enamorado

“La Buena” narra la historia de un hombre que tiene un pasado de bebedor y mujeriego. Sin embargo, se dispone a cambiar todas sus malas acciones tras encontrar a una mujer que lo vuelve completamente “loco” de amor.

“Por ti, yo me retiro del desmadre, dejo que este perro amarres“, es parte del coro de la canción, el cual va entonando en el capo de un carro clásico sin chofer en movimiento, con el asiento de atrás repleto de botellas vacías en una zona que parece el oeste en el videoclip.

La protagonista es una chica que sale en varios fragmentos, pero en ninguno muestra su rostro tras llevarlo tapado con una especie de pañoleta. Hombres vaqueros también se reflejan en las imágenes ambientando la zona desierta y, al final, León sale montado en un letrero con su nombre.

Carín León buscará innovar este año

En su notable deseo de seguir creciendo musicalmente, el mexicano anunció que en este 2026 lanzará un nuevo disco que estará compuesto por música country.

León es un artista que muestra raíces, pero a su vez romanticismo, suavidad y versatilidad en cada uno de sus proyectos. Algo que lo ha ayudado a pisar firme dentro del género regional.

Si eres fanático de las canciones de Carín y estás radicado en Estados Unidos, debes estar al tanto de cuáles serán las ciudades en las que se presentará, incluyendo una presentación que tendrá en el Madison Square Garden.

Su gira en EE.UU. estará distribuida de la siguiente manera:

Payne Arena (Hidalgo, Texas): 20 y 21 de mayo

American Airlines Center (Dallas, Texas): 30 de mayo

Barclays Center (Brooklyn): 5 de junio

Madison Square Garden (Nueva York): 22 de junio

Nu Stadium (Miami, Florida): 29 de junio

SAP Center (San José, California): 19 de septiembre

BMO Stadium (Los Angeles, California): 20 de septiembre

The Sphere (Las Vegas): septiembre (día por anunciar).

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