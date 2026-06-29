Congresistas de EE.UU. acusan a Diosdado Cabello de obstaculizar los rescates en Venezuela

Varios congresistas republicanos de Florida acusaron este lunes al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, de obstaculizar las labores de rescate tras los terremotos que han dejado al menos 1,450 fallecidos, y exigieron al Gobierno venezolano permitir el ingreso sin restricciones de la ayuda humanitaria internacional.

El representante federal Mario Díaz-Balart aseguró que Estados Unidos sigue de cerca la actuación de las autoridades venezolanas, luego de la difusión de un video en el que, presuntamente, Cabello impide que un ciudadano estadounidense participe en las operaciones de búsqueda y rescate.

#AHORA | Parte de la delegación de rescatistas de EEUU enfrenta a Diosdado Cabello y le reclama porque le están saboteando sus esfuerzos de rescatar a las víctimas.



“¿No quieres que vaya y ayude a la persona que está allí?”. pic.twitter.com/TzuSG3WKzM — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) June 29, 2026

“Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y el resto de la cúpula del régimen deben saber que Estados Unidos está monitoreando muy de cerca esta situación. Más les vale no interferir ni sabotear estos esfuerzos humanitarios”, escribió Díaz-Balart en la red social X.

El legislador sostuvo además que el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, “han liderado los esfuerzos para brindar asistencia humanitaria y salvar la mayor cantidad de vidas posible”.

Por su parte, la congresista María Elvira Salazar dirigió sus críticas directamente contra Cabello. “Solo un criminal impediría que los rescatistas lleguen a las personas atrapadas bajo los escombros. Y eso es exactamente lo que es Diosdado Cabello”, expresó.

Las críticas fueron respaldadas por el congresista Carlos Giménez, quien afirmó que la asistencia internacional “debe llegar directamente a manos del pueblo” y acusó al Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez de “politizar la catástrofe” provocada por los sismos.

“Millones de personas de buena voluntad han donado y se han voluntariado para ayudar a los damnificados en Venezuela”, publicó Giménez, al tiempo que denunció que el Ejecutivo venezolano habría cometido “severas violaciones” durante la emergencia, aunque no precisó cuáles.

Contraste de declaraciones

Las declaraciones de los legisladores contrastan con las del encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, quien durante el fin de semana afirmó que existe “mucho compromiso” y “mucha confianza” entre Caracas y Washington para coordinar la respuesta a la emergencia.

Mientras tanto, Estados Unidos reforzó el domingo su apoyo a las labores de rescate con el despliegue de más de 200 militares, helicópteros y aeronaves. Además, Rubio anunció el viernes un paquete de $150 millones de dólares en ayuda humanitaria para atender a las víctimas.

La controversia se intensificó después de que Cabello anunciara restricciones de acceso al estado La Guaira, la zona más golpeada por los terremotos. El funcionario explicó que quienes deseen ingresar deberán registrarse previamente ante el Gobierno para evitar la presencia de personas sin funciones asignadas que puedan entorpecer las operaciones de rescate.