Taco Bell lanza promoción de tacos gratis por tiempo limitado: así funciona

Los aficionados al Mundial de la FIFA podrán obtener tacos gratis gracias a una nueva promoción de Taco Bell. La cadena de comida rápida lanzó una dinámica especial relacionada a los resultados de los partidos que estará disponible por tiempo limitado a través de su aplicación móvil.

La campaña, denominada L.O.C.O.S., siglas de Loss Or Celebration Outcome Support (Apoyo por Derrota o Celebración), busca que los aficionados celebren las victorias o alivien las derrotas con recompensas dentro de la app de Taco Bell.

La promoción estará vigente hasta el lunes 13 de julio y es exclusiva para los miembros del programa Taco Bell Rewards.

¿Cómo obtener un taco gratis?

Después de que termine cualquier partido del Mundial, los usuarios deberán abrir la aplicación de Taco Bell y elegir entre ‘Celebration Mode’ o ‘Support Mod’, dependiendo de cómo se sientan tras el resultado del encuentro.

Posteriormente, la aplicación los dirigirá a una serie de desafíos interactivos para obtener recompensas.

La primera vez que un usuario participe en alguno de estos juegos, sin importar si gana o pierde el desafío, recibirá un taco gratis con la compra de un producto participante.

Además, quienes continúen participando en los retos semanales podrán desbloquear más recompensas y mercancía exclusiva de Taco Bell relacionada con la campaña.

La cadena precisó que no es necesario realizar ninguna compra para participar en la dinámica, aunque el taco gratuito sí requiere la compra de un producto elegible para poder canjearse.

Actividades especiales en dos ciudades

Como parte de la campaña del Mundial, Taco Bell también organizará eventos especiales para los aficionados en Los Ángeles, California, y Nueva York, donde ofrecerá tacos gratuitos, experiencias interactivas y diversos regalos promocionales.

Domino’s también se suma a las promociones del Mundial

La fiebre futbolística también ha impulsado promociones en otras cadenas de comida rápida.

En mayo, Domino’s anunció que regalaría miles de pizzas medianas con dos ingredientes a los integrantes de Domino’s Rewards inscritos en su promoción, siempre que un jugador de la selección de Estados Unidos reciba una tarjeta roja durante el Mundial.

Si eso ocurre, la empresa seleccionará al azar a más de 60,000 ganadores, quienes podrán canjear su pizza gratuita hasta el 2 de agosto.

De acuerdo con ESPN, un futbolista puede recibir una tarjeta roja por distintas conductas, como juego violento, lenguaje ofensivo, escupir o cometer una mano que amerite la expulsión.

En el Mundial, además de abandonar inmediatamente el partido, el jugador suspendido tampoco puede ser titular en el siguiente encuentro.

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