Estudiantes de Caridades Católicas se destacan en Minecraft ‘Battle of Boroughts’

Estudiantes apoyados por Caridades Católicas de Nueva York demostraron recientemente su creatividad, liderazgo y habilidades tecnológicas durante la competencia Minecraft: Battle of the Boroughs, un innovador programa educativo que combina videojuegos con la solución de problemas reales.

El equipo “GWEC Trojans” de la High School for Media and Communications en Fort George obtuvo el segundo lugar en las semifinales de Manhattan tras competir contra más de 300 equipos de toda la ciudad. Organizada en colaboración con Minecraft Education, la competencia desafía a los estudiantes a crear soluciones para problemas urbanos utilizando tecnología, sostenibilidad y trabajo en equipo.

Durante seis meses, los participantes desarrollaron proyectos enfocados en sostenibilidad ambiental, planificación urbana, programación y presentaciones públicas. El reto de este año consistió en rediseñar Governors Island para hacerla más accesible, ecológica y útil para los neoyorquinos.

“Lo que está ocurriendo hoy es la competencia Battle of the Boroughs, donde cada grupo crea algo sostenible y útil para la ciudad,” explicó Ramata Daikite, estudiante de último año y participante del programa durante tres años. “En este desafío tuvimos que rediseñar Governors Island y pensar cómo hacerla más accesible y sostenible.”

A través del programa, los estudiantes exploraron problemas complejos que afectan a las ciudades modernas, incluyendo contaminación, acceso al agua limpia, espacios verdes e infraestructura sostenible. Utilizando Minecraft Education, transformaron esas ideas en diseños digitales y luego presentaron sus proyectos ante un panel de jueces.

Valery Palacios, directora de Community School en la High School for Media and Communications a través de la División Alianza de Caridades Católicas de Nueva York, señaló que el programa ayuda a conectar el aprendizaje académico con situaciones reales.

“No solamente están construyendo algo bonito”, explicó Palacios. “Están pensando en cómo mejorar espacios, proteger el medio ambiente y crear comunidades mejores para todos”.

La experiencia también cambia la forma en que los estudiantes observan sus propios vecindarios. Ramata comentó que ahora identifica espacios vacíos o abandonados y piensa en cómo podrían transformarse en lugares útiles para la comunidad.

Además del diseño y la planificación, los participantes adquieren experiencia técnica importante. Los estudiantes aprenden conceptos básicos de programación en Python utilizando las herramientas de Minecraft Education, desarrollando habilidades que serán esenciales para el futuro laboral.

“He aprendido a trabajar bajo presión”, expresó Ramata. “Durante las competencias mantengo la calma y apoyo a mi equipo. Aprendí a ser una verdadera compañera de equipo”.

La competencia también fortalece la confianza y las habilidades de comunicación de los estudiantes.

“No soy una persona que habla mucho en público”, admitió Ramata. “Pero durante las competencias puedo explicar nuestras ideas y hablar sobre nuestro proyecto”.

Para Palacios, uno de los aspectos más importantes del programa es ver cómo los jóvenes crean amistades y aprenden a apoyarse mutuamente.

“Al principio muchos no se conocían”, dijo. “Con el tiempo se hacen amigos, aprenden a comunicarse y trabajan juntos”.

Como organización comunitaria asociada con el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, Caridades Católicas de Nueva York ofrece programas extracurriculares y oportunidades educativas que ayudan a los estudiantes a crecer académica, social y emocionalmente, preparándolos para convertirse en futuros líderes de sus comunidades.